Polizei sucht im Eichsfeld mit Hubschrauber nach geflüchteten Bankräubern

Worbis. Nach einem versuchten Bankraub im Eichsfeld sucht die Polizei nach mehreren geflüchteten Tätern und einem dunklen Fahrzeug. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag Alarm in einer Bankfiliale der Deutschen Bank in Worbis ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie zuvor mit brachialer Gewalt versucht, den Geldautomaten zu öffnen und in Räume der Bank einzudringen. Durch die Alarmauslösung aktivierten die Einbrecher auch die installierte Nebelanlage, woraufhin sie letztendlich die Flucht ergriffen.

Nach bisherigen Zeugenaussagen flüchteten die maskierten Täter mit einem Pkw in Richtung Autobahn 38. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten die Unbekannten entkommen. Es soll sich um zwei bis drei Männer gehandelt haben, die in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sind. Offenbar machten sie keine Beute. Die Kriminalpolizei sicherte am Montag Spuren am Tatort.

Wem in der Nacht oder auch am zurückliegenden Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen an der Filiale der Deutschen Bank in der Langen Straße aufgefallen sind oder wer Angaben zum dunklen Pkw machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.