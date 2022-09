Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach mutmaßlichen Einbrechern in Sonnenstein

Sonnenstein. In Sonnenstein im Eichsfeld wurden zwei mutmaßliche Einbrecher von einer Überwachungskamera gefilmt. Jetzt hat die Polizei die Bilder veröffentlicht.

Nach einem Einbruch in Sonnenstein im Eichsfeld sucht die Polizei jetzt mit einem Fahndungsfoto nach den mutmaßlichen Einbrechern. Wie die Polizei am Freitag informierte, sollen sie bereits am 15. Mai, zwischen 23.42 und 23.48 Uhr in der Zwinger Dorfstraße aus einer Garage verschiedene Gegenstände, darunter mehrere Akkus, im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben.

Eine Videokamera zeichnete die Tat auf. Die Kriminalpolizei sucht nun mit Hilfe der Aufnahmen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

