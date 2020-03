Projektwoche in Heiligenstadt bereichert Tag der offenen Tür

Was so alles in einer einzigen Woche entstehen kann und vor allem in Gruppen von Menschen, die sich vorher nicht wirklich kannten, zeigten die Schüler der katholischen berufsbildenden Schule St. Elisabeth in Heiligenstadt am Samstag bei ihrem Tag der offenen Tür. In ihrer Projektwoche hatten sich die jungen Menschen einiges einfallen lassen. Nun präsentierten sie ihre Ergebnisse im Schulhaus den zahlreichen Besuchern.

Dass die Gruppen wild gemixt aus allen Bildungsgängen waren, hatte den Vorteil, dass sich die Schüler, die im Schulalltag sonst nichts oder kaum miteinander zu tun haben, sich kennenlernen konnten. Dabei entstanden beeindruckende Ergebnisse. Gleich zwei Gruppen hatten sich da zum Beispiel mit dem Thema Selbstverteidigung beschäftigt. Der angehende Erzieher Christopher Günther macht seit 15 Jahren Karate. Er hatte gemeinsam mit seinem Trainer die Schüler in einfachen Techniken unterrichtet. Es wurde in der Turnhalle geübt. Eine Foto-Geschichte entstand und auch drei kleine Filme, die sich mit Mobbing, körperlicher und seelischer Gewalt beschäftigten und gewaltfreie Lösungswege aufzeigten. Im Präsentationsraum konnten die Gäste dann auch selbst ausprobieren.

Auch ein Theaterstück wurde aufgeführt. Foto: Johanna Braun

Eine Etage höher ging es um das Thema Plastik. Ein Informationsfilm lief in Dauerschleife. Anleitungen zum Herstellen von plastikfreien Haushaltsmitteln lagen aus, und die Schüler führten kleine Sketche auf, um zu zeigen, dass Plastikmüllvermeidung gar nicht so schwer ist wie gedacht. Im selben Raum ging es auch um Upcycling, also um die Neuverwendung von Dingen, die eigentlich im Müll landen würden. So entstanden originelle Musikinstrumente, wie zum Beispiel Kastagnetten aus einem Stück Wellpappe und zwei Kronkorken, die sich die Gäste auch mit nach Hause nehmen konnten.

Eine weitere Gruppe hatte es sich in der Projektwoche zur Aufgabe gemacht, das Schulhaus schöner und vor allem bunter zu gestalten. In den Räumen kamen bekannte Figuren aus Comics oder Videospielen an die Wände. Flure erhielten abstrakte Formen in vielen Farben, und auch Werke auf Leinwand zieren nun die Gänge des Schulhauses. „Kulinarische Gaumenfreuden“ gab es in der ersten Etage, Musik und Tanz in der zweiten. Auch konnte man dort an Yoga- und Entspannungsübungen teilnehmen oder sich in der Turnhalle von den angehenden Physio- und Ergotherapeuten massieren und tapen lassen. Eine Kunstausstellung der Erzieher lud ebenfalls zum Bestaunen ein. Außerdem hatte eine Gruppe unter der Leitung der Deutschlehrerin Sabine Fromm das antike Drama Antigone neu aufgelegt und in die Gegenwart geholt.

Natürlich war der Tag der offenen Tür auch dafür da, sich über die verschiedenen Bildungsgänge der

Demonstration in Selbstverteidigung. Foto: Johanna Braun

Schule zu informieren. Unentschlossene konnten sich einen Eindruck vom Alltag der Schule holen, es gab Schullaufbahnberatungen von den Lehrkräften der Bergschule und eine Berufsberatung von der Agentur für Arbeit. Führungen durch die Schule starteten den ganzen Tag am Portal. Am wichtigsten aber war wohl, dass sich Interessierte mit den aktuellen Schülern unterhalten konnten, um zu erfahren, wie es denn wirklich an der Schule abläuft. Außerdem nutzten den Tag auch wieder viele Ehemalige für eine Art Klassentreffen. Sie kamen teilweise sogar in Klassenstärke, um durch ihre Alma Mater zu streifen und Erinnerungen aufleben zu lassen. Vervollständigt wurde die Gästeschar noch von vielen Eltern, die sich einmal anschauen wollten, wo ihre Schützlinge ihre Ausbildung absolvieren.

An der Schule werden aktuell 472 Schüler von 44 Lehrkräften unterrichtet. Anmeldungen gibt es viele, sagte Schulleiterin Gabriele Sachse. Dass die Auszubildenden stark gefragt sind, machte sie auch deutlich. Nur sei die fehlende Vergütung in der Ausbildung ein großes Problem. „Sie müsste eigentlich genauso vergütet werden wie die eines Bankkaufmanns oder anderer Berufe, aber das haben wir leider nicht zu entscheiden.“ Was den Lehrermangel angeht, so sei man als private Schule flexibler. Über die Trägerschaft könne man auf Bewerberpools zurückgreifen und sei mit anderen Privatschulen so gut vernetzt, dass im Ernstfall schnell ein Ersatzlehrer geschickt werden kann, damit keine Stunden ausfallen müssen.