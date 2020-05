Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Punkte, Blumen und ein rosa Krokodil

„Alles wird nachgeholt – dann wird eben aus dem ausgefallenen Fest zur Eröffnung ein Sommer- oder ein Herbstfest“, bleibt Andrea Klingebiel optimistisch. Denn als sie zum ersten Mal in ihre kleine Galerie einladen wollte, kamen die Corona-Beschränkungen. Das bedeutete konkret: Zunächst war an Öffnen gar nicht zu denken, danach wurde es erlaubt, aber unter dem strengen Einhalten der Sicherheitsbestimmungen, ohne Einweihungsfeier, ohne Tag der offenen Tür. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Zu jedem ihrer Bilder hat die Künstlerin eine Geschichte parat

Was tun? Ihre kleine Galerie „Kleeblatt AK“ in der Kupfergasse 1 hatte sie fertig eingerichtet. Die Bilder waren platziert; viele Kunstwerke, die zum Träumen einladen. Ihre Visitenkarten lagen griffbereit; aber jetzt Flyer mit Einladungen zu verteilen, wäre nicht sinnvoll gewesen.

Die Heiligenstädterin machte das Beste daraus: Sie kaufte einen Blumenstrauß als zusätzliche Raumdekoration, schloss an einem Montag zur Nachmittagsstunde die Tür auf und wartete, ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz, auf die ersten Besucher. An die Fensterscheiben hatte sie zuvor gut sichtbar die Öffnungszeiten geschrieben, montags bis donnerstags von 15 bis 18 Uhr – und sie hatte einen Aushang mit ihren Kontaktdaten befestigt, zum Vereinbaren individueller Termine, etwa Abendtermine für Berufstätige.

Andrea Klingebiel stellt nur ihre Bilder aus, die auch käuflich erworben werden können, hat selbstgestaltete Glückwunschkarten für alle Anlässe, entwirft auf Wunsch Gutscheine und freut sich darauf, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, denn zu jedem ihrer Bilder kann sie eine Geschichte erzählen. Darüber hinaus ist sie überzeugt davon, kleine Galerien seien bunte Farbtupfer in einer Stadt.

Schon vor ihrem Ruhestand – sie befindet sich in Altersteilzeit – hatte sie darüber nachgedacht, was denn nach ihrer Verwaltungstätigkeit folgen könnte. Auf alle Fälle wollte sie nicht tatenlos zu Hause rumsitzen. So entschied sie sich dafür, sich ihren Traum vom Malen zu erfüllen, vielleicht irgendwann sogar gekrönt von einer eigenen Galerie. Bald schon stellte sie fest, wie viel Freude und Entspannung es ihr bereitete, ein Bild entstehen zu lassen. Ihre Methode: Einfach anfangen. Zwischendurch niemanden aus der Familie oder aus dem Freundeskreis mit einbeziehen, weil die Bilder zunächst eher nichts erkennen lassen und Fragen nach dem geplanten Ziel sowie zahlreiche noch so gut gemeinte Ratschläge ablenken und die Fantasie bremsen.

Erste Ausstellungen sind ein Erfolg und werden sogar verlängert

Manche Bilder spiegeln realistisch Urlaubserlebnisse wider, andere haben absichtlich keinen Titel, weil die Betrachter darin jeweils das sehen, was sie bewegt. Spannend sei es beispielsweise, zunächst farbige Punkte aufs Papier zu bringen, aus denen am Ende eine Blume entsteht – oder vielleicht doch ein rosa Krokodil? Denn wo steht geschrieben, dass ein solches Tier unbedingt eine andere Farbe haben muss? „Schauen, was möglich ist“, lautet Andrea Klingebiels Botschaft.

Nach diesem Vorsatz hat sie schon vor der Eröffnung gehandelt. Wissen wollte sie, ob ihre Bilder in der Öffentlichkeit gut angenommen werden. Ihre erste Ausstellung, im Dezember 2019 im „Quartier 44“ im Liethen-Wohngebiet war ein ebensolcher Erfolg wie die Anfang März 2020 in der Heiligenstädter Stadtbibliothek eröffnete Exposition, die jetzt sogar verlängert wurde. Wegen der Straßenbauarbeiten in der Wilhelmstraße ist von dort aus der direkte Zugang zur Kupfergasse zurzeit gesperrt.

Um zur Galerie „Kleeblatt AK“ zu gelangen, müssen alle Passanten vorübergehend den Weg durch die Göttinger Straße wählen, über den Parkplatz des Fressnapf-Marktes oder über die Stubenstraße oder über die Kollegiengasse. Das spricht sich mittlerweile herum, auch wenn bisher eine „richtige“ Eröffnung nicht möglich war.

Weitere Informationen und Kontakt: www.kleeblatt-AK.de oder per E-Mail unter info@Kleeblatt-AK.de