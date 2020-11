Heiligenstadt. Nach einem Raubüberfall in einer Tankstelle in Heiligenstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer hat den Täter gesehen?

Zu einem schweren Raub kam es in der Nacht zum Donnerstag in einer Tankstelle in der Flinsberger Straße in Heiligenstadt. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Unbekannter kurz vor 1 Uhr die Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Bargeld.

Mit Geld, Tabak und Getränkedosen flüchtete der Mann anschließend zu Fuß. Der Täter soll circa 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

