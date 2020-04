Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regenbögen als Zeichen der Hoffnung

Wer in diesen Tagen am katholischen Kindergarten St. Josefsheim in Bernterode vorbeikommt, hört nicht wie gewöhnlich lautes Lachen von fröhlich spielenden Kindern. Es ist außergewöhnlich still, denn außer einer Notgruppe von maximal vier Kindern, die derzeit betreut werden, ist das Haus gespenstisch leer. Auch die Fenster, die sonst von den Kindern mit Basteleien geschmückt werden, sahen traurig leer aus. Da starteten die Erzieher eine Aktion. Sie riefen alle Kinder dazu auf, einen Regenbogen auszumalen und in den Briefkasten des Kindergartens zu werfen. Schon wenige Tage später konnte sich das Ergebnis sehen lassen: Über 60 Regenbogen hängen nun in den Fenstern des Kindergartens. Jeden Tag spazieren Familien vorbei, die sich an den geschmückten Fenstern erfreuen. „Bleibt schön zu Hause und genießt den Frühling in Haus und Garten bei herrlichem Wetter und bleibt gesund“, sagen die Erzieher des Kindergartens.