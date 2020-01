Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reiner Haseloff ist Gast der Gemeinde Uder

Die Gemeinde Uder lädt ihre Einwohner für kommenden Sonntag um 11 Uhr zum bereits traditionellen Neujahrsempfang im Gemeindesaal in der Riedelsburg ein. Als prominenter Gast wird Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, erwartet, der sich mit dem Thema „Regieren in schwierigen Zeiten“ auseinandersetzen will. Des Weiteren hat eine junge Künstlerin aus der Gemeinde von den drei Bronzefiguren im Ort – Pilger, Ossenritter und Martin Weinrich – Zeichnungen angefertigt. Diese Werke sollen beim Neujahrsempfang vorgestellt werden. Uders Bürgermeister Gerhard Martin und der Gemeinderat hoffen auf viele Gäste.