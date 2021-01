Leinefelde-Wobis In diesen Tagen werden die Gästezimmer im Südflügel hergerichtet.

Die Zeit, in der auf der Burg Bodenstein keine Gäste sind, nutzt man für Renovierungsarbeiten. So werden in diesen Tagen die Gästezimmer im Südflügel und auch der Burgsaal renoviert.

Jedes Zimmer hat auch einen Namen. Das Zimmer "Zwiebelboden" ist bereits fertig renoviert und wird von Stefan Ertmer (rechts) und Frank Fernkorn eingerichtet. Auch Bilder mit Motiven der Burg gehören zur Einrichtung.