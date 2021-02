Richtungswechsel am Heidkopftunnel ist wieder möglich

Eichsfeld. Am 8. Februar wurde der tägliche Richtungswechsel am Heidkopftunnel auf der Autobahn 38 eingestellt. Jetzt ist er wieder wie folgt möglich.

Aufgrund des Wintereinbruchs wurde am 8. Februar dieses Jahres der tägliche Richtungswechselbetrieb am Heidkopftunnel auf der Autobahn 38 eingestellt. Seitdem wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Göttingen auf der Autobahn belassen und der Verkehr in Fahrtrichtung Halle über die Umleitungsstrecke geführt.