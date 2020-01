Rückblick und Ausblick in Lindewerra: Im Jahr 2021 endlich schuldenfrei

„Der Saal ist seit zehn Jahren immer voll. Darauf bin ich stolz“, sagt Lindewerras Bürgermeister Gerhard Propf am Samstagnachmittag im proppevollen Gemeindesaal. Er verbindet den Neujahrsempfang immer mit einer Einwohnerversammlung, hält Rückschau und blickt voraus. Rund 30 Kuchen aus dem Dorf stehen jedesmal bereit, auch das Abendessen ist kostenlos. Nur die Getränke muss man mit einem kleinen Obolus bezahlen.

Stromsäule ist endlich Realität

Was Lindewerra 2019 alles geschafft und auf die Beine gestellt hat, kann sich für eine kleine Gemeinde durchaus sehen lassen. Monat für Monat geht Gerhard Propf mit einer Bildpräsentation durch. Im Feuerwehrgerätehaus blinken neue Spinde, am Hirtenrasen gibt es eine neue „Nachbarschaftstreppe“, die zwei Grundstücke miteinander verbindet. Aber besonders freut sich der Ortschef, dass beim Frühjahrsputz wieder 40 Helfer ordentlich mit angepackt haben. Genauso sei es bei der Blumenpflanzaktion gewesen. Nicht umsonst trägt Lindewerra den Zusatz „Insektenfreundliches Dorf“. Das soll ausgebaut werden, wie Gemeinderätin Petra Bühler später vorstellt. Die Stromsäule am Wohnmobilstandplatz am Werraufer ist auch endlich Realität. Und die Einwohner des Dorfes nehmen mit wohlwollendem Nicken zur Kenntnis, dass eine niederländische Camper-Website, die die besten Standplätze in Europa aufnimmt und Lindewerra als 25.000 Standort begrüßt hatte, ihr Versprechen wahr machte und 1000 Euro für die Stromsäule spendierte.

Baulich hat sich noch mehr getan. Nahe der Werrabrücke sind Borde gesetzt und Pflasterarbeiten vorgenommen worden. Und die Bewohner “Am Rasen“ haben auch endlich freie Fahrt. Es hatte planerische Schwierigkeiten gegeben, die gerichtlich geklärt werden mussten. Lindewerra bekam Recht und auch die Anwalts- und Prozesskosten zurückerstattet. Eine böse Überraschung gab es, als der letzte alte Hydrant im Ort seinen Geist aufgab und das Wasser in Strömen floss. „Inzwischen haben wir dort einen Unterflurhydranten“, sagt Propf. „Das hässliche alte Ding sind wir los.“ In der Dorfstraße sind die Fugen zwischen dem malerischen Kopfsteinpflaster neu verfüllt. Zwei neue Spielgeräte gab es obendrein für den Spielplatz. Und eine ortsansässige Firma hat noch in eine neue Halle investiert.

Neues Baugebiet soll ausgewiesen werden

Aber es wurde nicht nur gebaut und gearbeitet, sondern auch kräftig gefeiert. Das Stockmachermuseum wurde 30 Jahre alt. Und als man 20 Jahre Werrabrücke feierte, gab es solch einen Ansturm, dass die Versorgung halb zusammenbrach. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Mit Feuerwerk, Lichtern auf der Werra und Farbfontänen wurde bis in die Nacht des 1. September gefeiert.

Gerhard Propf blieb nichts weiter als Dank zu sagen an alle Helfer, alle Vereine und die Gemeinderäte und um genauso viel Tatkraft für das Jahr 2020 zu bitten. Falko Degenhardt, amtierender Vorsitzender der VG Hanstein/Rusteberg, konnte vermelden, dass die Finanzen so stabil seien, dass Lindewerra Ende 2021 schuldenfrei sei. Und das trotz der Vorhaben. In diesem Jahr soll nämlich die Fassade des Feuerwehrgerätehauses saniert werden, die Feuerwehr wünscht sich ein neues Auto, das alte hat nämlich schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Ein neues Baugebiet möchte Propf ausweisen, mit neun Plätzen. „Die Nachfrage ist groß, Lindewerra hat kein einziges leeres Haus, keine Lücken.“ Neue Bänke sollen in der Gemarkung aufgestellt werden, genau wie zwei Wanderhütten.

Petra Bühler kündigte an, dass man die Flächen für Blumenbeete und Wildblumenmischungen im Dorf noch erhöhen möchte. Sie warb bei den Einwohnern, sich an der Aktion zu beteiligen, in jedem Garten, auf jedem Balkon werde sich mit Sicherheit ein Plätzchen finden. Der Heimatverein sponsere wieder Samenmischungen. Davon könne jeder gern etwas abhaben, sagte sie. Und die Kinder des Dorfes wollen kleine Schilder malen, die an den Blühstreifen aufgestellt werden sollen.