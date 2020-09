Schulsozialarbeiterin Diana Hoffmann und Respekt-Coach Joachim Löffler von der Villa Lampe haben mit zwei Klassen der Berufsfachschule Leinefelde erstmals eine Projektwoche organisiert, in der sich die Klassen kennenlernen konnten und in der es vorrangig um Cybermobbing ging. Auch kleine Theaterstücke gehörten zum Programm, mit dabei auch Maxim Emina Jendreck.

Leinefelde. Projektwoche zum Thema Cybermobbing und Gelegenheit zum Kennenlernen an der SBBS Leinefelde.

Cybermobbing ist in den staatlichen berufsbildenden Schulen des Eichsfeldes (SBBS) in Leinefelde ein aktuelles Thema. Seit Beginn dieses Jahres kam es zu fünf Fällen, von denen Schulsozialarbeiterin Diana Hoffmann erfahren hat. Sie ist seit März über die Villa Lampe mit 30 Stunden an der Schule eingesetzt und hat sich zusammen mit Respekt-Coach Joachim Löffler auf die Fahnen geschrieben, diesem Problem aktiv entgegenzutreten.