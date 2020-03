Sämtliche Reiserückkehrer müssen in Quarantäne

Das Landratsamt verzeichnete am Mittwoch, Stand 14.30 Uhr, weitere acht bestätigte Covid-19-Fälle. Damit sind es nun im Landkreis insgesamt 31 Personen, die an dem neuartigen Virus erkrankt sind. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld veranlasst die notwendigen Maßnahmen“, heißt es aus dem Krisenstab, der täglich zusammenkommt, inzwischen vorrangig mittels Telefonkonferenzen.

Abgesehen von den Neuerkrankungen verändern sich die Zahlen kaum. Noch ist niemand im Kreisgebiet an dem Virus verstorben, auch gilt nach wie vor erst eine Person als wieder genesen. Drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung, bei einer Person verzeichnen die Ärzte einen schweren Krankheitsverlauf.

Noch immer gelte der Aufruf, dass alle Reiserückkehrer, die ab dem 11. März 2020 aus vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten inklusive der ständigen Aktualisierung eingereist sind, verpflichtet sind, die häusliche Quarantäne einzuhalten und das Gesundheitsamt des Landkreises zu kontaktieren. „Darüber hinaus sind Personen, die wissentlich Kontakt zu einem bestätigten Erkrankungsfall hatten, aufgefordert, sich beim Gesundheitsamt zu melden“, heißt es klipp und klar aus dem Krisenstab.

Jetzt hat der Landkreis die Aufforderung nochmals verschärft und ausgeweitet: „Alle Reiserückkehrer, die ab dem 21. März 2020 aus dem Ausland in den Landkreis zurückgekehrt sind, werden aufgefordert, sich sofort in 14-tägige häusliche Quarantäne zu begeben.“ Eine Meldung beim Gesundheitsamt sei aber nur dann erforderlich, wenn starke Erkältungssymptome, die eine Covid-19-Erkrankung vermuten lassen, festgestellt werden. Das Gesundheitsamt stelle die entsprechenden Scheine für Arbeitgeber je nach Bedarf aus. Gerade deshalb sei es schwierig, genaue Zahlen für den Landkreis zu nennen, wie viele Eichsfelder sich tatsächlich momentan in Quarantäne befinden.

Ingelore Hennecke von der Stabsstelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises verweist ein weiteres Mal auf die Amtsblätter mit den Bekanntmachungen der Allgemeinverfügungen sowie aktuelle Informationen zum Coronavirus, die auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld ständig aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Zu erreichen ist die Website unter der Adresse https://www.kreis-eic.de/informationen-zum-coronavirus.html. Auch ist die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes unter 03606/650-5555 von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie am Wochenende, also samstags und sonntags von 11 Uhr bis 15 Uhr erreichbar.

