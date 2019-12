Robert Bartschat (links), Jugendleiter der SG Birkungen, hatte die Idee zu dem Projekt. Florian Simon vom Edeka-Markt Simon in Leinefelde unterstützt die Aktion.

Leinefelde-Worbis. Fußballer aus vier Vereinen der Stadt Leinefelde-Worbis sind in einem Album vereint. Ein Teil des Erlöses der Aktion wird an das Kinderhospiz gespendet.

Sammelfieber für Fußballer der Einheitsstadt beginnt am Samstag

Wer kennt sie nicht, die Stickeralben, in denen die Profis der Fußball-Bundesligisten oder die Spieler der Deutschen Fußballnationalmannschaften vor Großereignissen verewigt werden. Ab kommenden Samstag wird es ein solches Album auch von den Nachwuchsfußballern, Männermannschaften und Vorständen sowie Schiedsrichtern aus der Leinestadt geben. Seit 2015 arbeiten die SG Birkungen, der SC Leinefelde und der SV Einheit Worbis erfolgreich im Nachwuchsfußball zusammen. So kam Robert Bartschat, Jugendwart der SG Birkungen, auf die Idee, ein solches Album für die Fußballer der drei Vereine anzustoßen. Zudem werden sich die Nachwuchsakteure des Jugendfördervereins Eichsfeld Mitte in diesem Album wiederfinden.