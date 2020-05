Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schlüsselübergabe im Gewerbegebiet

Mit dem Umzug an den neuen Standort für seine Tischlerei im Leinefelder Gewerbepark Süd hatte sich Mathias Förster nachträglich zum 40. Geburtstag das schönste Geschenk gemacht. Das Gebäude war frei geworden, da der Lackierbetrieb der Autohaus Peter GmbH in das neugebaute Karosserie- und Lackierzentrum nach Heiligenstadt verlagert wurde. Dieses nahm zum 1. Mai seinen Betrieb auf.

Für Mathias Förster eine Investition in die Zukunft. Am neuen Standort kann sich der Tischlermeister fortan mit seinem Betrieb breiter aufstellen. „Das Gebäude und die dazugehörige Freifläche sind in einem guten Zustand und perfekt für meinen Betrieb, der sich auf den Treppen-, Türen- und Fensterbau sowie den Bau von Einbauschränken spezialisiert hat. Nur die Elektrik muss ein wenig überarbeitet werden, weil einige Maschinen eine höhere Kapazität erfordern“, freut sich der 40-Jährige über die optimalen Bedingungen.

Der ursprünglich von Förster geplante Neubau ist somit nicht mehr nötig. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe beendete die Autohaus Peter GmbH nach zehn Jahren im Leinefelder Gewerbepark Süd die Geschäftigkeit ihres Lackierzentrums, das Helmut Peter vor zehn Jahren von Heinrich Josef und Dora Rindermann erworben hatte.

Am 1. Mai begann auch für den Lackierbetrieb in Heiligenstadt eine neue Ära, denn das neue Karosserie- und Lackierzentrum mit Aufbereitung gilt als eines der größten und modernsten seiner Art in Mitteldeutschland. Es hat seinen Standort in der Rudolf-Diesel-Straße 17.