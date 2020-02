Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schüler des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums stellen Projekte und ihre Schule vor

Zum Tag der offenen Tür besuchten am Samstag zahlreiche Gäste das Gymnasium „Johann Georg Lingemann“ in Heiligenstadt. Im großen Schulhaus sowie in der Turnhalle erwartete die Besucher ein buntes Programm samt verschiedener Mitmachaktionen. Auch zahlreiche Schülerarbeiten konnten bewundert werden. Neugierig schauten sich vor allem viele künftige Schüler, die mit ihren Familien gekommen waren, in den einzelnen Klassenräumen um. Zudem erhielten sie einen Einblick in verschiedene Fachbereiche und in die Schulsozialarbeit.

Unter ihnen war auch die Viertklässlerin Dana. Während die Zehnjährige konzentriert den „heißen Draht“ austestete und dabei spielerisch einen Mini-Stromkreislauf öffnete und schloss, lobten ihre Eltern, Michael und Heidi Stellmann aus Uder, die große Angebotsvielfalt beim Kennenlernen der Schule. Ähnlich äußerte sich auch Monika Heimbrodt aus Flinsberg, deren Töchter, die Zwillinge Pia und Helena, ebenfalls bald die Grundschule verlassen. Unter Anleitung von Anna Hesse bestaunten sie die Wirkungsweise eines Vakuums, das sogar einen Schokokuss zum Platzen brachte.

Schülerinnen präsentieren den „chemischen Garten“

Nicht weniger spannend ging es im Chemieraum zu. Hier präsentierten Stella, Antonia und und Luzia einen sogenannten „chemischen Garten“. Dabei gaben die drei Siebtklässlerinnen, unter Anleitung von Evelin Fromm, verschiedenfarbige Salze in eine Natronwasserglas-Lösung. Das Ergebnis sorgte für Staunen, ebenso das Experiment vom Zwölftklässler Christian der ein Zwei-Cent-Stück „vergoldete“, indem er diesem eine Messingschicht verpasste und damit zugleich die Herstellung einer Legierung aus Kupfer und

Anna Hesse (links) veranschaulichte den zehnjährigen Zwillingen Pia und Helena die Wirkungsweise eines Vakuums. Foto: Juvita Weinrich

Zink unter Zufuhr von Hitze demonstrierte. Die 17-jährigen Schülerinnen Celina und Sarah wiederum brachten Gummibärchen mittels einer chemischen Reaktion eindrucksvoll zum Glühen und Brummen.

„Chemie ist da, wo es zischt, knallt, stinkt, leuchtet und brennt“, stellte passend hierzu Eric Tittel fest. Der 19-jährige ehemalige Schüler des Gymnasiums demonstrierte gemeinsam mit seinen einstigen Schulkameraden Florian Nitz und Lucas Gottesleben in diesem Sinne noch weitere spektakuläre Experimente. Die drei jungen Männer, deren Berufswunsch nicht zuletzt in der Schul-Arbeitsgemeinschaft Chemie geweckt wurde, sind heute Studenten und möchten später in der Industrie, der Forschung beziehungsweise als Fachlehrer tätig sein.

Gezeigt wurden den Gästen auch die Ergebnisse der vergangenen Projektwoche. Hierbei beschäftigten sich die Schüler unter anderem mit einer Wetterstation, inklusive selbstgebauter Messinstrumente, mit der Herstellung eines Trickfilmes, mit dem Texten und Komponieren von Songs, mit afrikanischer Lebensart, mit der altdeutschen Schrift Sütterlin oder waren als Junior-Ranger aktiv. Das brandaktuelle Thema Klimawandel griffen 22 Schüler unter Leitung von Nils Scheffler auf. Bei der Frage nach der Entstehung des Treibhauseffektes stellten sie diesen experimentell nach und machten das Problem so anschaulich begreiflich. Außerdem wurden ganz persönliche ökologische Fußabdrücke ermittelt und zugleich eigene Verhaltensweisen ausgewertet.

Kurs „Besser Lernen lernen“ mit positiver Resonanz

„Dadurch sind auch Versuchsanleitungen für den künftigen naturwissenschaftlichen Unterricht entstanden“, konstatierte Schulleiterin Kerstin Diegmann und fügte erfreut hinzu, dass die derzeit rund 450 Schüler in ähnlicher Art und Weise zudem von den anderen Projekten profitieren. Das werden auch die Teilnehmer des Projektes Töpfern, die sich in kreativer Gestaltung übten und, angeleitet von Ute Müller, in Daumen- Wulst- und Plattentechnik dekorative Gefäße und Figuren töpferten sowie im Rahmen eines Atelierbesuches sogenannte Charakterköpfe formten.

Überhaupt, so erläuterte Diegmann während eines Rundganges, lege man viel Wert auf ein breitgefächertes Angebot, um die individuellen Begabungen der Schüler frühzeitig zu fördern. Hierzu zählten neben den Sportförderklassen auch Arbeitsgemeinschaften wie Chor, Tanz und Ballett, Calliope – eine Informatik-Arbeitsgemeinschaft oder eine Schülerband, um nur einige Angebote zu nennen. Erfreulich sei außerdem, so fügte Diegmann hinzu, die gute Teilnahme am Kurs „Besser Lernen lernen“, bei dem die Leiterinnen Jana Fischer-König und Laura Reinhardt mit wertvollen Tipps und Tricks weiterhelfen. Dieser stoße nicht nur bei den Eltern auf viel positive Resonanz. Eine verführerische Auswahl kulinarischer Spezialitäten, traditionell von den Elftklässlern angeboten, rundete das vielfältige Angebot des Tages ab.