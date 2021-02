Anna-Lena Herold und Steven Widerhold, zwei der Schülersprecher des Gymnasiums Dingelstädt, führen in einem Video durch das Schulhaus. Eigentlich hätten sie das am Wochenende beim Tag der offenen Tür gern persönlich getan.

Dingelstädt. Eigentlich hätte am Wochenende am St.-Josef-Gymnasium in Dingelstädt der Tag der offenen Tür stattgefunden. Wie wichtig der für Grundschulabgänger und deren Eltern ist, weiß Schulleiter Peter Krippendorf nur zu gut. Und deshalb ist die Schule in diesem Jahr digital zugänglich gemacht worden.