Schülerin recherchiert zur Eichsfelder Kofferdemo 1990

Am 21. Januar 1990, also morgen vor 30 Jahren, fand die bundesweit berühmte Kofferdemo statt, die von Willibald „Der Hammer“ Böck ausgerufen wurde.

Schon gibt es Ansätze, historische Wahrheiten zu klittern, schreibt Rebekka Doernbrack. Die Teilnehmerzahl schwanke um 40.000, und dem ehemaligen Dingelstädter Lehrer Böck, späterer Bürgermeister und Innenminister, werde die Urheberschaft abgesprochen. „Was sagt das Stadtarchiv und in die damalige Tagespresse dazu?“, fragt Rebekka Doernbrack. Er sei der Urheber des Namens „Kofferdemo“ gewesen. Die stellvertretende Schülersprecherin Anna-Lena der Regelschule Konrad Hentrich in Leinefelde erfuhr in der Dingelstädter Ausstellung und in der Obereichsfelder Presse von der veröffentlichten Zahl von zirka 60.000 Teilnehmern, heißt es in der Mitteilung. Im Grenzlandmuseum Teistungen ist noch ein Originalkoffer mit der Aufschrift „Einmal kommen wir noch wieder“ zu sehen, in Dingelstädt stand zum Beispiel auf einem Koffer „Recht auf Oma und Opa“, „Dem Volk seine Verfassung, Art.146 GG“ und „Gegen Hunger und Armut“.