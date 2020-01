Feuerwehr-Schulung: Was beim E-Auto-Unfall zu beachten ist

Wenn man es nicht besser gewusst hätte, man hätte denken können, es sei etwas passiert. Mehrere Feuerwehrautos parkten am Freitagabend vor dem Autohaus Albertsmeyer in Worbis und Kameraden in Einsatzkleidung tummelten sich vor dem Eingang. Ein Einsatz war das aber nicht, sondern eine Schulung. Das Autohaus hatte die Feuerwehren aus Worbis, Leinefelde, Beuren, Breitenbach und Birkungen eingeladen, um ihnen zu zeigen, was man beachten muss, wenn sie zu einem Unfall gerufen werden, bei dem ein Elektroauto involviert ist.

Dank vom Geschäftsführer für steten Einsatz

Einblick ins Innenleben eines E-Autos. Foto: Eckhard Juengel

Geschäftsführer Sascha Albertsmeyer bedankte sich zuerst bei den Kameraden für ihren steten Einsatz und machte klar, dass er die grassierende Respektlosigkeit gegenüber Ersthelfern überhaupt nicht in Ordnung finde. E-Mobilität sei in Deutschland ein wachsendes Geschäft. Auch merkte er an, dass das Unfallaufkommen in den kommenden Jahren sicher weiter sinken werde und das liege an den vielfältigen Assistenzsystemen. Das merke man jetzt schon im Werkstattbetrieb. „Die Autos und die Straßen werden sicherer. Wenn es aber knallt, dann richtig und ich brauche euch ja nicht sagen, wie es dann weitergeht.“ Deshalb empfand der Geschäftsführer es als eine gute Idee, die umliegenden Wehren im Sachen E-Auto auf den neuesten Stand zu bringen.

Dazu übergab er das Wort an Stefan Schmerbauch, der für die Serviceleitung im Autohaus zuständig ist, und an Oliver Huke. Letzterer kennt sich bei E-Autos besonders gut aus, hat er doch eine Qualifikation zum Hochvolttechniker absolviert. Das ist notwendig, da in E-Autos Hochvoltbatterien verbaut sind.

Er sprach erst einmal von 107 verschiedenen E-Auto-Modellen, die auf dem deutschen Markt erhältlich sind. Vieles sei in der Bauweise aber gleich. Gut 47 Millionen solcher Fahrzeuge seien momentan auf deutschen Straßen unterwegs, Zahlen für das Eichsfeld konnte er dabei nicht nennen. Dann ging es um den Aufbau eines E-Autos am Beispiel der Modelle von VW und Tesla. Auch informierte er die Kameraden darüber, wie man ein solches Fahrzeug bei einem Unfall überhaupt erkennt. Und zwar zum einen am Kennzeichen – oft haben sie als letzte Stelle ein E – ganz sicher aber an den orangen Hochvoltleitungen, die sich über den ganzen Unterboden ziehen. „Das ist selbst für Laien ersichtlich, dass es etwas anderes ist.“

Hochvoltbatterie speziell gegen Unfälle geschützt

Um die Hochvoltbatterie selbst ging es im Anschluss. Bei Tesla bestehe diese aus bis zu 700 einzelnen Zellen. Bei VW sind es bis zu 350. Sie ist in beiden Fällen speziell gegen Unfälle geschützt, hat zum Beispiel Berstöffnungen und bei Tesla sogar einen Titanpanzer. Die einzelnen Zellen sind dabei nur blockweise auszutauschen. Was Zellensterben angeht, habe Oliver Huke bisher aber kaum Probleme gehabt.

Wie es aussieht, wenn so eine Zelle zerstört wird, machte er dann in einem Video deutlich, in dem einer solchen mit einem Nagel zu Leibe gerückt wird. Funkenschlag und Feuer wie bei einem Feuerwerkskörper waren da zu sehen. Dass sich die Batterie selbst so entzündet, sei aber sehr selten. Auch die Gefährdung von einem elektrischen Schlag sei beim Bergen von E-Autos eigentlich nicht gegeben. Im Zweifelsfall könne man immer das Hochvoltsystem manuell deaktivieren.

Als unheimlich hilfreich stellte sich an diesem Abend eine Wärmebildkamera bei Unfällen mit E-Autos heraus. Damit könne man die Batterie aus sicherer Entfernung beobachten und im Zweifelsfall mit Wasser kühlen, um eine Kettenreaktion elektrischer Kurzschlüsse innerhalb der einzelnen Batteriezellen zu stoppen. Dabei benötige man aber mehr Wasser, als in einem Löschfahrzeug zur Verfügung steht. Auch haben nicht alle am Freitag anwesenden Feuerwehren eine solche Kamera zur Verfügung. Das gefährlichste bei einem E-Auto-Brand sei aber die eventuell austretende Flusssäure. Sie zeigt sich wie weißer Nebel und ist hoch ätzend.

Nach all der Theorie durften die Kameraden dann zuerst in den Motorraum eines Hybrid schauen und im Anschluss unter den auf der Hebebühne vorbereiteten E-Golf. Oliver Huke beantwortete dabei geduldig alle Fragen der Feuerwehrleute.

Anschauungsunterricht stößt auf positive Resonanz

Welche Auswirkungen die wachsende E-Mobilität für Werkstätten hat, erklärte Stefan Schmerbauch am

Bernd Orlob von der Freiwilligen Feuerwehr Leinefelde zeigt eine App (Res-QR.DE.), mit der man technische Daten der Fahrzeuge auslesen kann. Foto: Eckhard Jüngel

Rande. „Die werden Probleme haben“, sagte er. Ölwechsel fallen weg und Reparaturen bei Bremsen werden weniger. „Ich persönlich finde E-Autos super. Es ist ein ganz anderes Fahren und macht richtig Spaß. Das Auto zieht gleich an, hat sofort Kraft. Man ist auch entschleunigter und vorausschauender unterwegs.“ Und da erklärt sich auch die Sache mit den Bremsen. Denn bei einem E-Auto gewinne man Energie zurück, wenn man vom Gas geht, man bremse weniger, weil man diese Energiegewinnung ja forciere und aus diesem Grund vorausschauender fahre.

Bernd Orlob von der Freiwilligen Feuerwehr Leinefelde zeigte dann noch eine App, zu der man Informationen unter „res qr“ im Internet finden kann. Es sei nämlich gar nicht so einfach, die verschiedensten Fahrzeugtypen innerhalb kürzester Zeit zu ermitteln und dann zu entscheiden, wo sich die richtigen Stellen für einen gefahrlosen Schnitt mit der Rettungsschere befinden. Autohalter können sich also einen QR-Code generieren lassen, der dann in die Scheibe geklebt wird und so Erstrettern helfen kann.

Die lehrreiche Schulung stieß auf durchweg positive Resonanz. Für Februar ist eine solche für die Wehren aus Breitenholz, Hundeshagen, Kallmerode, Kirchohmfeld, Kaltohmfeld und Wintzingerode geplant. Auch in Helmsdorf schulte Hochvolttechniker und Wehrleiter Maik Burreh die Einsatzkräfte der Landgemeinde Stadt Dingelstädt bereits im vergangenen Jahr zu diesem Thema.