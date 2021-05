Schwierige Zeit für Schüler, Lehrer und Familien

Eichsfeld. Stellvertretender Schulamtsleiter im Eichsfeld zieht Bilanz in der Corona-Pandemie

Die Schulen im Kreis sind offen. Und doch ist der Alltag ein anderer als vor der Pandemie. „Schulleitungen und Lehrkräfte versuchen seit nunmehr einem Jahr, den bestmöglichen Unterricht bei höchstmöglichem Infektionsschutz zu realisieren.“ Das zumindest sagt Peter Danne, stellvertretender Schulamtsleiter. Immer wieder müssten sie sich auf die aktuelle Infektionslage und die damit einhergehenden verändernden Rechtsvorschriften und Rahmenbedingungen einstellen.

Lehrer und Schulleiter sind nach seiner Ansicht „einem extremen Spektrum an Erwartungen aus der Elternschaft und weiteren Teilen der Gesellschaft ausgesetzt. Soweit es sich aus Sicht des staatlichen Schulamtes einschätzen lässt, haben Schulleitungen und Lehrkräfte dabei ein Höchstmaß an Einsatz und Flexibilität gezeigt“.

Unter den Bedingungen der durch die Pandemie bedingten Schließungen und Teilschließungen und des verstärkten oder ausschließlichen Unterrichts als „häusliches Lernen“ stieg der Bedarf an Digitalressourcen, darunter unter anderem die Breitbandvernetzung zwischen Schulen und Haushalten oder die Verfügbarkeit von Endgeräten, die für den Unterricht genutzt werden.

Doch nicht nur die Lehrer wurden vor neue Herausforderungen gestellt, sondern auch die Familien. „Die Digitalisierung im Bildungsbereich wurde dementsprechend nicht trotz, sondern gerade wegen der Anforderungen der Coronapandemie vorangetrieben“, so der stellvertretende Schulamtsleiter, der allerdings einräumt, dass das nicht ohne Probleme lief.

Die Thüringer Schulcloud, die im ersten Halbjahr 2020 mit wenigen Schulen in den Praxistest gehen sollte, sei für alle Schulen freigeschaltet worden. Damit verbunden waren „äußerst umfangreiche Administrationstätigkeiten auf mehreren Ebenen“. Die technischen Ressourcen seien gewissermaßen bei Volllast weiterentwickelt worden. „Dies führte teilweise zu verzeichnenden Überlastungen im Bereich des Thüringer Schulportals. Nach einer Zeit mit Problemen wird die Thüringer Schulcloud nun aber von nahezu allen Schulen genutzt. Ein Großteil der in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme scheint inzwischen gelöst zu sein“, sagt Danne, und verweist darauf, dass immer mehr Lehrkräfte mit den Schülern die Möglichkeiten des Schulportals „erfolgreich“ nutzten, insbesondere die Cloud. Bewährt habe sich zudem, dass jeder Lehrer inzwischen eine dienstliche E-Mail-Adresse nutze.

„Unter dem Druck, für möglichst jede Schülerin und jeden Schüler einen Zugang zu digitalen Lernangeboten zu erreichen, wurden durch die Schulträger Endgeräte zur Ausleihe durch die Schulen beschafft. Ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer nutzte in der Vergangenheit und nutzt auch gegenwärtig privat angeschaffte Rechentechnik, PC, Notebooks, Handys, Drucker, Scanner und so weiter unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen für dienstliche Zwecke als Arbeitsmittel und gibt dies auch in der Steuererklärung als Werbungskosten an“, erklärt Danne. In den Schulen könnten aber auch Endgeräte durch die Pädagogen genutzt werden.

Auf der anderen Seite müssen die Mädchen und Jungen viel Stoff nachholen. Im Bildungsministerium wird daher ein Leitfaden zum „Umgang mit heterogenen Lernständen infolge der Corona-Pandemie“ erarbeitet, der bald veröffentlicht werden soll. Laut Danne soll er Anregungen für die Praxis enthalten, wie vor Ort mit unterschiedlichen Lernständen bei der Erfüllung der Lehrplanziele umgegangen werden kann. Für ihn ist absehbar, dass ein langer Weg der individuelleren Förderung beschritten werden muss und dass der „große Anforderungen“ an Lehrer, Schüler, Eltern und andere stellen wird. Das heißt, dass auf alle Seiten keine einfachen Zeiten zukommen.