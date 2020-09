Shoppen in der Heimat

Zur Aktion Heimatshoppen in Worbis, die in dieser Woche zum zweiten Mal stattfand, zog Sven Wiegand, Chef der Werbegemeinschaft, ein gemischtes Fazit. „Die Woche hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, aber wir sind auch nicht völlig unzufrieden.“ Gerade zum Höhepunkt, am Donnerstag, hatten sich einige Geschäfte Besonderheiten einfallen lassen. So gab es bei den „Brillenhelden“ Kartoffelröstis und wer wollte, konnte sich von Gudrun Marth von der Kunststube Freigeist zeichnen lassen. Besonders positiv empfand es Sven Wiegand, dass alle Einzelhändler an einem Strang gezogen und sich die Arbeit bei der Vorbereitung geteilt hatten. „Wir müssen am Ball bleiben und hoffen im kommenden Jahr auf mehr Besucher.“