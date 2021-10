Der Bauausschuss tagt in der Stadthalle in Heiligenstadt.

Sitzung des Bauausschusses in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Der Bebauungsplan „Husumer Straße - West“ steht unter anderem am kommenden Montag auf der Tagesordnung.

Der Bau- und Verkehrsausschuss des Stadtrates tagt am Montag, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Stadthalle. Nach den Anfragen der Bürgerinnen und Bürger geht es an diesem Nachmittag um den Bebauungsplan „Husumer Straße - West“ der Stadt Heiligenstadt.

Es schließen sich Informationen und eine Beratung über aktuelle und geplante Vorhaben im ruhenden und fließenden Verkehr der Stadt an. Zudem gibt es Informationen aus dem Bauamt und vom Bürgermeister.