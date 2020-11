Solidarische Landwirtschaft mitten im Eichsfeld

Schaut man auf die Hände von Leon Schleep und Tim Engler, könnte man schon ahnen, was sie den ganzen Tag machen. Reste von dunkler Erde hängen noch an ihnen. Die beiden kommen gerade vom Feld. Sie sind dabei, auf einer Fläche von 0,7 Hektar bei Dietzenrode eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi) zu etablieren und damit unter dem Namen „Gemüseinsel“ regionales und saisonales Bio-Gemüse in der Region anzubieten.

„Ursprünglich kommt das Konzept aus den USA“, sagt Leon Schleep. Dort heißt es Community-Supported Agriculture, also von der Gemeinschaft unterstütze Landwirtschaft. „Aber das gibt es weltweit und nun auch im Eichsfeld.“ Nach Definition ist eine Solidarische Landwirtschaft eine Organisationsform, bei der Verbraucher auf lokaler Ebene mit einem oder mehreren Landwirten kooperieren. Dabei geben die Verbraucher eine Abnahmegarantie für die Produktion und erhalten im Gegenzug Einblick in und Einfluss auf die Produktion.

Leon Schleep zeigt eine Knoblauchzwiebel. Derzeit pflanzen sie Zwischenfrüchte auf ihrem Acker. Foto: Echhard Jüngel

„Gerade für kleine Betriebe ist es schwierig, ihr Gemüse vollständig zu verkaufen. Sie haben oft hohe Ausschüsse“, erklärt Tim Engler. „Bei einer Solawi verkaufen wir die Ernte vor der Saison, müssen selbst nicht zum Markt und wissen, dass alles verbraucht wird, was wir anbauen. So haben wir eine Sicherheit im Absatz und auch eine höhere Ausbeute bei der Ernte.“

Aus einer Reise wurde nichts,dann kam Plan B ins Spiel

Die beiden 24-Jährigen haben in Witzenhausen Ökologische Agrarwissenschaften studiert, sich dort kennengelernt und sind gute Freunde geworden. Leon Schleep kommt aus der Nähe von Dortmund, Tim Engler aus Dresden. Nach dem Abitur hatten sich beide auf Reisen begeben und währenddessen bei ähnlichen Betrieben gearbeitet. So kamen sie mit dem Konzept der Solawi in Kontakt.

Nachdem die Bachelor-Arbeit im Mai abgegeben war, wollten die beiden eigentlich wieder verreisen. „Der Plan war, in die Mongolei zu trampen“, sagt Leon Schleep. Da das aber nicht möglich war, kam Plan B ins Spiel. Gemüseanbau habe die beiden im Studium am meisten interessiert und so begaben sie sich auf die Suche nach einer geeigneten Fläche für ihr Vorhaben. „Die Region war dabei gar nicht so klar, aber das Eichsfeld empfanden wir schon als sehr attraktiv.“ Also fragten sie bei den Gemeinden rund um Witzenhausen nach. In Dietzenrode kam dann der Kontakt mit dem dortigen Inselhof zustande.

Das anschließende Treffen in dem landwirtschaftlichen Familienbetrieb, der sich seit 1994 der ökologischen Landwirtschaft verschrieben hat, war fruchtbar im wahrsten Sinne des Wortes. Die Fläche Land, die den beiden zur Pacht angeboten wurde, verfügt über sandigen Lehmboden und liegt nahe dem Bach. „Das ist super, denn Wasser wird in Zukunft ein großes Problem darstellen“, sagt Tim Engler. „Das war für uns wie ein Traum“, fügt Leon Schleep hinzu.

Tim Engler mit einem Mini-Pflug. Leichtes Gerät schont den Boden und erhöht den Ertrag auf der kleinen Fläche. Foto: Echhard Jüngel

Die beiden gründeten eine GbR, sind gleichberechtigte Partner und werden vorerst zu zweit arbeiten. Und zwar mit den Händen, also ohne schwere Geräte. Zum einen sei das eine Geldfrage, zum anderen wird so auch ein höherer Ertrag auf der Fläche erzielt, die Pflanzen können enger gepflanzt werden.

Abonnenten können sich jede Woche eine Gemüsekiste abholen

Ihre Produktion ist bereits bio-zertifiziert. Die erste Ernte soll im Mai anstehen. Dann können Interessierte ein Gemüse-Abo für die ganze Saison abschließen. Je nachdem, wie groß der Haushalt ist, sind kleine oder große Kisten bestellbar. In eine große passen vier bis fünf Kilo Gemüse und sie soll 25 Euro kosten, eine kleine 15 Euro pro Woche. Diese müssen dann wöchentlich an einer der drei Stationen in Dietzenrode, Heiligenstadt oder Bad Sooden-Allendorf abgeholt werden. Einen Lieferdienst wird es nicht geben. Der Inhalt der Kisten wird immer unterschiedlich sein. „Natürlich bauen wir an, was die Leute gern essen, aber wir wollen vor allen vielfältig sein und saisonal“, sagt Tim Engler. Außerdem wolle man gerne mit den Abnehmern in Kontakt kommen und Anregungen aufnehmen.

Für einige Investitionen hoffendie beiden auf Spender

Für den Start ihrer Unternehmung haben die beiden auf ihr Erspartes zurückgegriffen. Nun soll auch eine Crowdfunding-Kampagne beginnen. So muss nämlich noch ein Folientunnel als Gewächshaus gekauft werden. „Wir müssen einen Brunnen bohren, Gartengeräte anschaffen, wir brauchen eine Kühlzelle und einen Auto-Anhänger. Auch für das Saatgut ist das Geld gedacht“, erklärt Leon Schleep. Ab der zweiten Saison werde letzteres über den Verkauf der Gemüsekisten finanziert.

Momentan säen die beiden Zwischenfrüchte auf ihrer Fläche, gerade wurde zum Beispiel Knoblauch gesteckt. Außerdem haben Leon Schleep und Tim Engler „viel gemulcht in letzter Zeit, Beete angelegt, Wühlmauszäune gesetzt. Und sie sind auch dabei, einen Wildzaun zu bauen. Mit ihrem Konzept und ihrem Vorhaben sind sie zwar deutschlandweit nicht allein, in Thüringen aber einer der wenigen Vorreiter. Laut Angaben des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft gibt es aktuell vier Betriebe im Freistaat. Die Gemüseinsel in Dietzenrode ist der fünfte.