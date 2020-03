Solidarität im Eichsfeld formiert sich

Es gibt auch Lichtblicke in der Coronakrise. Immer mehr Eichsfelder schließen sich in Gruppen zusammen, um älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören, zu helfen. Und es ist bei allen Helfern der gleiche Ansatz: „Wir müssen helfen, damit Ältere zu Hause bleiben können, um sich nicht mit dem Coronavirus anzustecken.“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bereits am Sonntag reagierte die Heiligenstädter Bergschule St. Elisabeth. Auf deren Internetseite veröffentlichte Schulpfarrer Markus Könen einen Aufruf für die Hilfsaktion. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon viele Schüler gemeldet, die helfen wollen. Es dauerte nicht lange, bis erste Anfragen kamen. So hilft man bereits bei der Kinderbetreuung in der Heiligenstädter Johannitertagesstätte. „Es ist gut angelaufen“, sagt Könen, der auch von einer ersten Haushaltshilfe berichtet.

Einkaufszettel per Nachricht aufs Handy

„Ich habe mich gleich gemeldet, als ich von der Aktion an unserer Schule erfahren habe“, erzählt Katharina Brodmann. So hatte die Leinefelderin am Dienstag ihren ersten Einsatz. „Ich habe den Einkauf für eine ältere Frau erledigt.“ Es sei alles ganz unkompliziert gewesen. Der Einkaufszettel kam per Nachricht vom Sohn der Frau auf das Handy, und schon konnte es losgehen. Einmal pro Woche wird die 18-Jährige nun den Einkauf erledigen, wenn es nötig ist. „Ich bin eh zu Hause und habe ein Auto, daher bin ich sehr flexibel.“ Auch für die eigene Oma war die engagierte Bergschülerin schon unterwegs. „Es ist für mich kein großer Aufwand. Vielleicht trägt es ja dazu bei, den Generationenkonflikt, wenn es diesen überhaupt gibt, abzubauen“, gewinnt Katharina Brodmann der Situation etwas Positives ab.

Extra eine neue Handynummer

Von der Nachbarschaftshilfe Unstrut-Hainich-Kreis erfuhr Laura Senger im Internet. Schnell war die Idee bei der 21-jährigen Studentin geboren, eine solche Hilfe auch für den Landkreis Eichsfeld ins Leben zu rufen. „Ich habe mich am Nachbarkreis orientiert“, erzählt Senger, die an der Erfurter Universität studiert. Von Birkungen aus koordiniert sie die Hilfe. Bevor sie ihre Aktion öffentlich machte, erarbeitete sie Richtlinien anhand der Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums und ein einfaches Formular. „Die Richtlinien und auch ein Datenschutzmerkblatt bekommen alle, die helfen wollen, und auch die Hilfsbedürftigen. Schließlich geht es um vertrauliche Daten“, erklärt die 21-Jährige, die betont, dass es sich bei der Gruppe nicht um einen Verein oder eine Organisation handele. Mit dem Formular werde der Bedarf ermittelt, um die Hilfe genau koordinieren zu können. All dies macht Laura Senger, die für die Hilfsaktion extra eine neue Handynummer und E-Mail-Adresse eingerichtet hat. In den nächsten Tagen sitzt sie vor ihrem Rechner, um die Anfragen an die derzeit 20 Helfer zu verteilen. Diese kommen aus dem ganzen Eichsfeld. Die Hilfe wird im gesamten Landkreis angeboten. „Es gibt viele junge gesunde Menschen, die helfen wollen. Daher bitte auch ich darum, dass die Menschen der Risikogruppe zu Hause bleiben. Es braucht sich keiner davor scheuen, um Hilfe zu bitten.“

Überwältigende Resonanz in Uder

In Uder reagierten die Menschen auf den Aufruf von Gemeinderatsmitglied Dirk Hartlieb bei Facebook mit einer überwältigenden Resonanz. Hier haben sich innerhalb kürzester Zeit 160 Menschen gemeldet, die helfen wollen. Auch wenn die Gruppe „Uderaner helfen Uderanern“ heißt, haben sich auch Freiwillige zum Beispiel aus Lutter gemeldet. „Hilfe kann nicht an Gemarkungsgrenzen aufhören“, sagt Uders Bürgermeister Gerhard Martin (CDU). Nun würden die ganzen Anfragen erfasst und abgearbeitet. Auch die Verwaltungen in einigen Dörfern und Städten haben zur Hilfe aufgerufen. So in Kallmerode und Leinefelde-Worbis. „Die Stadt Leinefelde-Worbis sucht ehrenamtliche Helfer, die notwendige Einkäufe erledigen oder Medikamente für gefährdete Bürger besorgen. Einige Freiwillige haben sich bereits bei der Stadtverwaltung gemeldet“, sagt Pressesprecher René Weißbach.

Eichsfelder Hilfsgruppen

Bergschule Heiligenstadt: 03606/673402

Eichsfelder Nachbarschaftshilfe: 0176/75636451 oder per E-Mail solidar.eichsfeld@outlook.de

Uderaner helfen Uderanern: über Facebook unter www.facebook.com/groups/637736930384918/

Stadt Leinefelde-Worbis: per E-Mail unterstuetzung@leinefelde-worbis.de

Kallmerode: per E-Mail kallmerode@t-online.de