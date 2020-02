Simon & Garfunkel Revival Band spielt am 24.4. in der evangelischen Kirche in Worbis. Karten gibt es bei Alexander Richter in der Fabrik.

Songs von Simon & Garfunkel im Pfarrhof in Worbis

Schon jetzt läuft in Worbis der Vorverkauf für ein besonderes Konzert am 24. April im Worbiser Pfarrhof. Der Freundeskreis, der schon mehrfach jetzt Veranstaltungen im Areal der evangelischen Kirche organisiert hat, konnte die Simon & Garfunkel - Revival Band für diesen Abend gewinnen. Die Karten sind erneut streng limitiert – auf 250 Stück. Wer an diesem Abend dabei sein möchte, um legendäre musikalische Meilensteine wie „Sound of Silence“, „The Boxer“, „Bridge over troubled water“ und „Mrs. Robinson“ live mitzuerleben, sollte schnell sein. Die Karten gibt es im Vorverkauf in der Fabrik Worbis, dienstags bis samstags ab 17 Uhr.