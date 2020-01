„Sport ist die größte Jugendorganisation im Eichsfeld“

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt für Kinder eine Stunde Bewegung pro Tag. Dass das ganz oft einfach nicht passiert, weiß Jana Vogt. Sie ist Sportjugendkoordinatorin beim Kreissportbund (KSB) Eichsfeld. Zusammen mit Geschäftsführer Mario Lamczyk und der dritten hauptamtlichen Kraft Sophia Rohde befinden sie sich gewissermaßen in der „Sandwichposition“ zwischen dem Landessportbund und den einzelnen Sportvereinen des Eichsfeldes. Und sie sind es auch, die neben Deutschem Roten Kreuz, Caritas und anderen Trägern Jugendarbeit im Landkreis leisten und Kinder und Jugendliche zu Bewegung animieren wollen.

„Gewissermaßen ist der Sport die größte Jugendorganisation im Eichsfeld“, sagt Jana Vogt. Ganze 23.089 Mitglieder hat der KSB Eichsfeld. Gut ein Drittel davon, genau 7761, sind Kinder und Jugendliche. In gut 130 Sportvereinen gibt es eine Jugend- oder Kindersportabteilung. Und neben dem Trainingsbetrieb geht es da nicht nur um die sportliche Jugendarbeit, also dem In-Bewegung-Bleiben, sondern bei zahlreichen Aktionen des KSB auch um allgemeine Jugendarbeit, also zum Beispiel um Zusammenhalt, Respekt und das Lehren und Fördern des Miteinanders.

Da passiert einiges über das Ehrenamt, und viel wird über den KSB koordiniert. So vermittelt die Stelle unter anderem Fördermöglichkeiten, wenn zum Beispiel eine Jugendabteilung aufgebaut werden soll oder Investitionen nötig sind, oder auch Trainer und Fortbildungen, die regelmäßig beim KSB stattfinden. So ist man bestrebt, dass möglichst viele Übungsleiter regelmäßig ihre entsprechenden Lizenzen erhalten beziehungsweise erneuern. „Auch die Netzwerkarbeit zwischen den Vereinen unterstützen wir“, sagt Jana Vogt. „Denn man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, kann von den Erfahrungen anderer Vereine lernen und sich etwas abschauen.“

Und dann gibt es da noch die Veranstaltungen, die sich immer wieder in den Jahreskalender einreihen. So zum Beispiel die Kreisjugendspiele, die zusammen mit den Vereinen in mittlerweile 16 Sportarten durchgeführt werden. Dart kam da beispielsweise im vergangenen Jahr neu dazu. „Wir sind auch einer der wenigen Kreise in Thüringen, in denen das noch so groß aufgezogen wird.“

Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Auch arbeitet der KSB eng mit den Schulen des Landkreises zusammen, zum Beispiel beim Bundeswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Bei den Kindergärten geht es unter anderem um das Siegel „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“, mit dem sich mittlerweile schon fünf Einrichtungen im Kreis schmücken dürfen. „Bewegung im Kindesalter ist nicht nur für die motorische, sondern auch für die geistige Entwicklung sinnvoll“, sagt Jana Vogt. Unter dem Motto „Bewegte Kinder gleich gesunde Kinder“ führt der KSB auch jedes Jahr den Motoriktest in den 3. Klassen durch, um festzustellen, wo es motorische Defizite gibt. Ziel ist dabei stets, die Kinder für jeglichen Sport oder Bewegung im Allgemeinen zu begeistern und sie vielleicht einem Sportverein vermitteln zu können. Weiterhin organisiert der KSB die Spielfeste für Kindergärten und Grundschulen. An 32 Stationen werden dann gut 1000 Kinder betreut.

Dazu finden auch jedes Jahr die „Tage des Sports und der Gesundheitsförderung“ statt, in diesem Jahr am 6. Juni in Heiligenstadt, am 20. Juni in Leinfelde. Dort können die Kinder verschiedene Sportarten und Bewegungsangebote ausprobieren. Die Eltern können sich informieren und die Vereine sich vorstellen. An diesem Vormittag geht es neben Fußball und Handball auch um Hockey, Turnen und Allgemeinsport. Nachmittags gibt es auch immer ein Angebot im örtlichen Schwimmbad. „Viele der Kinder sind ja schon in einem Sportverein“, sagt Jana Vogt. „Also geht es uns vor allem um die, die wir noch nicht erreicht haben.“

Weiter koordiniert der KSB die Kooperationen zwischen Sportvereinen und Schulen sowie Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen. So werden Angebote in den jeweiligen Häusern organisiert oder ganze Turniere, zum Beispiel der Don-Bosco-Cup der Villa Lampe in Heiligenstadt.

Zwei Jugendfreizeiten im Sommer

„Ohne die vielen Ehrenamtlichen würde solche Angebote nicht laufen“, macht Jana Vogt deutlich. Gut, dass sie und ihre Kollegen sich auf rund 50 von ihnen verlassen können. Dazu zählen ehemalige Sportlehrer, aber auch Jugendliche. „Das ist immer ein sehr schönes Miteinander, gerade bei den Großveranstaltungen. Wir sind eben eine große Sportlerfamilie.“

Zur allgemeinen Jugendarbeit zählen beim KSB noch die sogenannten Jugenderholungsmaßnahmen. Hinter diesem langen Wort verstecken sich viel Spaß und natürlich auch Bewegung – sowie Bildung. So gibt es jedes Jahr in den Sommerferien eine Ferien- und auch eine Bildungsfreizeit. Die Acht- bis Zwölfjährigen fahren im Juli nach Neustadt bei Nordhausen und die Zwölf- bis 15-Jährigen im August nach Leipzig. Der KSB bietet außerdem eine Skifreizeit in den Winterferien nach Italien, Südtirol, an. Und die gute Nachricht ist: Es sind noch Plätze frei.

Anmeldungen für die Skifreizeit sind direkt bei Jana Vogt telefonisch unter 03605/519467 möglich.