Stadtrat Leinefelde-Worbis tagt: Verschiebung der Gartenschau und Haushalt sind Thema

Der Stadtrat von Leinefelde-Worbis tagt in der Leinefelder Obereichsfeldhalle.

Leinefelde. Stadtrat Leinefelde-Worbis befasst sich Montag mit Verschiebung der Landesgartenschau

Zur Stadtratssitzung lädt die Stadt Leinefelde-Worbis am Montag, 27. September, um 16 Uhr in die Obereichsfeldhalle ein. Aufgrund der aktuellen Situation wird nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im öffentlichen Teil der Sitzung zugelassen. Um eine vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt unter der Tel.: 03605/200254 wird gebeten.

Nach den Mitteilungen von Bürgermeister Marko Grosa (CDU) geht es unter anderem um den Antrag der Fraktion ÖDP/Familie zum Bürgerhaushalt.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ferner befassen sich die Ratsmitglieder mit dem Jahresabschluss 2020 der Energieversorgung Leinefelde-Worbis GmbH, dem der Stadtwerke Leinefelde GmbH sowie der Wohnungsbau- und Verwaltungs GmbH Leinefelde. Dann geht es um die Neufassung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Kommunale Liegenschaftsverwaltung der Stadt. Ein weiterer Punkt ist laut Tagesordnung die Verschiebung der Landesgartenschau.

Mit Bebauungsplänen in verschiedenen Ortsteilen wird sich der Stadtrat am Montag ebenfalls befassen, zudem geht es um den Flächennutzungsplan „Sondergebiet MVZ“ in Leinefelde. Ein weiteres Thema ist der Nachtragshaushalt. Und eingebracht wird auch der Haushaltsplan 2022. Eine Bürgerfragestunde ist geplant.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.