Stasi-Film im Eichsfeldforum

Das Eichsfeldforum lädt unter der Überschrift „Feindberührung“ für Donnerstag, 14. November, 19.30 Uhr zu einer Filmvorführung mit Gespräch ins Marcel-Callo-Haus nach Heiligenstadt ein. In dem Dokumentarfilm geht es um die DDR der 70er-Jahre am Beispiel zweier „Freunde“. Hartmut Rosinger glaubt an den Sozialismus und begibt sich zur Evangelischen Studentengemeinde, um „Rückschrittliche“ Christen vom Sozialismus zu überzeugen. Er berichtet auch als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) „Hans Kramer“ über Peter Wulkau, der einen Roman schreibt – mit fatalen Folgen. M. Wanitschke moderiert das Gespräch mit dem Protagonisten Hartmut Rosinger. Der Eintritt ist frei.