Stefan Nolte wird Geschäftsführer in Leinefelde

Leinefelde-Worbis. Die Landesgartenschau 2024 beschäftigte die Stadt in den vergangenen Jahren bereits enorm. „Wir haben bereits 3,5 Millionen Euro ausgegeben“, sagt Marko Grosa (CDU), Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis. Zudem sieht er in der Gartenschau eine große Chance für die Stadtentwicklung in der Leinefelder Südstadt. Was aufgrund der Landesgartenschau in der Südstadt in drei Jahren geschaffen würde, hätte die Stadt ohne die Schau erst in den nächsten 25 Jahren umsetzen können, so der Bürgermeister. „Der Vorteil von uns ist zu allen anderen Städten, die eine Landesgartenschau bisher hatten, dass sich nicht eine einzige Planung nur auf eine Idee für eine Gartenschau bezieht, sondern auf Entwicklungen, die die Stadt sowieso irgendwann gehen muss. Städtebaulich muss in der Südstadt das eine oder andere passieren“, sagt Marko Grosa. Um alle Maßnahmen umzusetzen und koordinieren zu können, befindet sich ein neuer Eigenbetrieb durch die Stadt in Gründung.

Geschäftsführer des neu gegründeten Eigenbetriebes Entwicklungsgesellschaft Landesgartenschau GmbH wird Stefan Nolte, bisher Leiter des Bauamtes der Stadt Leinefelde-Worbis. Auch wird Nolte einer von zwei Geschäftsführern der Durchführungsgesellschaft. In diese entsendet das Land Thüringen ebenso einen Vertreter. Die Aufgaben der Durchführungsgesellschaft beschränken sich auf alle Aktionen im Zeitraum der Landesgartenschau. Der neu gegründete Eigenbetrieb wird im Vorfeld alle Maßnahmen organisieren, damit im Jahr 2024 die Besucher begrüßt werden können.