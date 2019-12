„Tanzt das Leben“

Der evangelische Pfarrhof sah Sonntagabend wie ein Märchen-Wunderland aus. Zauberhaft illuminiert, dazwischen kleine Feuerstellen, machte bereits das Gelände neben der Kirche Lust auf das, was später in ihr passieren sollte. Im Durchgang zum Pfarrhof war ein Büffet aufgebaut – mit allen möglichen kleinen Köstlichkeiten vom Käse-Weintrauben-Spieß bis zum Pizza-Dreieck. Natürlich gab es auch warme Kleinigkeiten, immerhin lagen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Immer wieder ertönte ein echter Theatergong, der die Gäste nach und nach hinüber in die Kirche bat. Der Weg dorthin war mit einem roten Teppich ausgelegt, daneben flackernde Lichter.

In der Kirche hatte Pfarrer Peter-Michael Schmudde schon vorsorglich Papierstreifen auf die Kirchenbänke geklebt, darauf eine kleine Uhr und die Bitte, man möge zusammenrücken, so dass acht Personen in eine Reihe passen. Trotzdem mussten vor dem Altarraum noch Stuhlreihen gestellt werden. Denn das besondere Konzert „Im Spiel der Zeit“ war mit 250 Karten restlos ausverkauft.

Sänger Veit Walter Lamprecht zog alle Register, tanzte sogar durch den Mittelgang. Foto: Silvana Tismer

Pfarrer Schmudde von dem Freundeskreis einiger Worbiser, die sich darum kümmern, den Pfarrhof in eine kulturelle Hochburg zu verwandeln, ließ es sich nicht nehmen, die Gäste in seinem Haus persönlich willkommen zu heißen. Nicht nur am Kircheneingang, sondern mit einigen Worten im Altarraum. „Die Idee war, den Pfarrhof mit Leben zu füllen. Ich habe Bernhard Berkhahn gefragt, ob er helfen kann. Der kam gleich mit Ideen und den dazugehörigen Leuten zurück“, erzählte er. Und jetzt könne er es kaum glauben, dass es in diesem Jahr schon das dritte große Ereignis sei, dass sich hier abspiele.

Zeit, so Schmudde, könne manchmal ganz schnell vergehen, sie könne aber auch sehr zäh fließen, vor allem, wenn man sehnsüchtig auf etwas warte. Zeit bestehe immer in drei „Aggregatzuständen“ – Zukunft, eine kurze Gegenwart und schon wieder als Vergangenheit. Er sei jetzt ganz gespannt auf die Band Veit Walter und deren Sichtweise auf die Zeit.

Dann begann das Ticken einer Uhr zu meditativer Musik, in die sich bald die ersten Gitarrenakkorde mischten und mit dem neuesten Song der Eichsfelder Band „Im Spiel der Zeit“ das gleichnamige außergewöhnliche Kirchenkonzert begann. Was die Musiker verstärkt durch zwei Geigen und ein Cello dann eineinhalb Stunden boten, war etwas, was die Kirche lange nicht erlebt haben dürfte. Songs wie „Farbenmeer“, „Handstand“, „Kartenhaus“, „Zehntausend Schritte“, „Füchse träumen einsam“ wechselten sich ab mit Balladen wie „Zweite Seele“. Gemeinsam mit den „Füchsen“, wie sich die Musiker selbst nennen, sangen 250 Kehlen „Konfetti im Kopf“ mit, klatschten, wippten, ja tanzten fast vor Begeisterung in den Bänken zu „Tanz, Mädchen, tanz“. Und die Worbiser genehmigten huldvoll sogar die Hymne auf Heiligenstadt mit dem Titel „Unsere Stadt“ und dankten mit rhythmischen Applaus.

Die Band Veit Walter hat vor ausverkauftem Haus in der evangelischen Pfarrkirche von Worbis für ein besonderes Konzertereignis unter dem Thema "Im Spiel der Zeit" gesorgt. Foto: Silvana Tismer

Ja, es war blanker Rock’n’Roll in der Kirche, bei dem alle Generationen am Ende stehende Ovationen und massive Forderungen nach Zugaben skandierten. Und zwischendurch hatte Frontmann Veit Walter Lamprecht mit seinem Charme und seinen Moderationen die Gäste fest um den Finger gewickelt. Auch die Texte der Songs, die vom Leben an sich, der Liebe, einer neuen Sichtweise auf die Welt und der klaren Botschaft „Tanzt das Leben“ handeln, setzten sich in den Herzen und Seelen fest.

„Das muss wiederholt werden“, waren sich am Ende Band, Pfarrer und Publikum einig, die sich alle im Anschluss erneut im Pfarrhof zusammenfanden, um Zeit miteinander zu verbringen und den Abend langsam gemütlich ausklingen ließen.