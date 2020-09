Teistungen. Überwachungstechnik der Stasi wird bei Vortrag in Teistungen vorgestellt.

Teistungen: Versteckte Kameras in der Gießkanne

Einen Beratungstag des Erfurter Stasi-Unterlagen-Archivs gibt es am 24. September, 14 bis 19 Uhr, in der Bildungsstätte des Grenzlandmuseums. Beantwortet werden Fragen zum Thema Akteneinsicht. Anträge auf persönliche Einsicht in Stasi-Unterlagen können gestellt werden, erforderlich ist ein gültiges Personaldokument.

Zudem werden Betroffene zur Antragstellung bezüglich der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze und deren Novellierung beraten. Unterstützt werden Betroffene bei der Suche nach Unterlagen in Archiven, und gewährt wird Hilfe bei Anträgen auf Rehabilitierung.

Um 19 Uhr gibt es den Vortrag zur Spionagetechnik der Stasi „Der Operativ-Technische Sektor – die Zauberwerkstatt der Stasi?“. Das Mikrofon in der Decke der Wohnung oder eine Kamera versteckt in der Gießkanne auf dem Friedhof.

Es gab viele Methoden, Informationen für die DDR-Geheimpolizei zu besorgen. Doch wer entwickelte die Geräte? Der Operativ-Technische Sektor des MfS beschäftigte rund 1000 Ingenieure, Physiker und Chemiker. Neben elektronischen und optischen Geräten wurden auch Spionagekameras und Geheimschreibmittel hergestellt, so Museumsleiterin Mira Keune.

Detlev Vreisleben, Ingenieur der Nachrichtentechnik im Ruhestand, stellt die Überwachungstechnik der Stasi vor und zeigt einige Geräte. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist unter Tel. 036071/90 00 10 oder per Mail an bildungsstaette@grenzlandmuseum.de nötig.