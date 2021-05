Am Wochenende wurden auf dem Wirtschaftsweg vom Kloster Beuren in Richtung Autobahn zwei trächtige Ricken überfahren. Jagdpächter Sven Müller hat die Rehe tierschutzgerecht von ihren Qualen erlöst. Eines wurde am Samstag angefahren, zum zweiten verletzten Tier wurde Sven Müller am Sonntag gerufen.