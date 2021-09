Tipps für Mütter und Väter im Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt lädt wieder zu Veranstaltungen ein.

Dingelstädt. Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher Berg bietet neue Kurse an.

Einen Stilltreff bietet das Familienzentrum Kerbscher Berg an. Hier treffen sich Schwangere, die sich auf das Stillen vorbereiten wollen sowie bereits stillende Mütter mit ihren Babys zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Sie werden durch eine Stillberaterin betreut, erhalten Informationen und Beratung rund um das Stillen und die Ernährung von Säuglingen. Nicht- oder teilstillende Frauen sind auch herzlich willkommen. Sie erhalten ihrerseits Tipps zur Beikost sowie zum bindungsorientierten Füttern. Der Treff findet am 29. September in der Zeit von 9 bis 11 Uhr statt. Ein Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Veranstaltung wird erhoben.

Für Eltern mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren gibt es den Kurs KESS-erziehen. Er stellt die Entwicklung des Kindes, gestützt durch Ermutigung und verantwortungsvolle Einbeziehung in die Gemeinschaft, in den Mittelpunkt. Die Eltern können erlebnisnah Erfahrungen und Anregungen sammeln, heißt es in der Ankündigung. Termine: 28. September, 5., 12. und 19. Oktober, 19.30 bis 21.30 Uhr. Das letzte Treffen erfolgt nach Absprache.

Einzelteilnehmer zahlen 40 Euro, Ehepaare 60 Euro inclusive Elternhandbuch.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de

