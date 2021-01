Todesfälle wegen Corona steigen im Eichsfeld auf 100

Eichsfeld. Der Samstag bringt erneut traurige Nachrichten für das Eichsfeld. Zwei weitere Personen sind an beziehungsweise mit dem Coronavirus verstorben, heißt es aus dem Landratsamt. Damit steigt die entsprechende Gesamtzahl auf 100 an. Zum Crona-Blog: Ramelow über die Gründe für die wenigen Impfungen in Thüringen - So viele neue Todesfälle wie noch nie in Saalfeld-Rudolstadt

In den vergangenen 24 Stunden wurden 54 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind und waren seit Beginn der Pandemie 2986 Personen mit dem Virus infiziert. Momentan befinden sich 29 Menschen in stationärer Behandlung. Bei sieben von ihnen wird von einem schweren Verlauf gesprochen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 296,0 (Stand: 16. Januar, 8 Uhr). Am Vortag hatte das Landratsamt einen Wert von 310,0 gemeldet. Momentan sind 862 Menschen aus dem Eichsfeld infiziert.