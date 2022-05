Tödlicher Unfall im Eichsfeld

Niederorschel Im Eichsfeld ereignete sich am Montag bei Rüdigershagen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 61-Jährige erlag ihren Verletzungen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Rüdigershagen ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die 61-Jährige starb am Montag noch an der Unfallstelle im Landkreis Eichsfeld, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor kollidierte ihr Wagen auf einer Kreuzung mit einem Pkw, der in Richtung Breitenworbis unterwegs war.

Ein 29-jähriger Fahrer und ein fünfjähriges Mädchen blieben unverletzt. Die Straße blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

