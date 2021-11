Tote Schafe in Altkleidercontainern im Eichsfeld

Heiligenstadt. Drei tote Schafe wurden in Altkleidercontainern im Eichsfeld entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte haben drei tote Schafe in Altkleidercontainern auf Einkaufsmarkt-Parkplätzen in Niederorschel, Heiligenstadt und Worbis entsorgt. Ein zuständiger Fahrer für die Entleerung der Container entdeckte die toten Tiere und informierte die Polizei. Zusätzlich wurde das Veterinäramt informiert.

Laut Polizeiangaben wurde eins der Schafe von einem Agrarunternehmen entgegengenommen, die beiden anderen verblieben zunächst in den Containern. Am Donnerstag will das zuständige Amt darüber entscheiden, was mit den Tierkadavern als nächstes passiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.