Treffen der Absolventen in Worbis abgesagt

Das neuartige Corona-Virus breitet sich derzeit auch in Deutschland immer weiter aus. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss gerechnet werden, schreibt der Schulleiter des Staatlichen Gymnasium „Marie Curie“ Worbis, Bernd Schüler, in einer Mitteilung. In der teilt er auch mit, dass das für Samstag, 21. März, geplante diesjährige Absolvententreffen in den Räumen des Gymnasiums Worbis nicht stattfindet. Vor dem Hintergrund des erhöhten Ansteckungsrisikos mit dem Corona-Virus habe die Schulleitung entschieden, die Veranstaltung abzusagen. „Wir folgen damit Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts und möchten mögliche Ansteckungen beziehungsweise Verdachtsfälle vermeiden, die dann Konsequenzen für die Gäste und die Schule haben könnten.“ Größere Veranstaltungen können dazu beitragen, das Virus schneller zu verbreiten, und machen die Rückverfolgbarkeit von Infektionsketten sehr problematisch, heißt es weiter. Ziel der beschlossenen Maßnahme sei es, einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus soweit wie möglich entgegenzuwirken sowie die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer durch verantwortungsbewusstes und präventives Handeln zu schützen. Für diesen Schritt bittet der Schulleiter um Verständnis.