Treffen der Eichsfelder Städtebürgermeisters am Grenzlandmuseum in Teistungen

Erstmals trafen sich am Freitag die Eichsfelder Städtebürgermeister zum Jahresanfang nicht im altehrwürdigen Duderstädter Rathaus, sondern diesmal auf Einladung des Heimat- und Verkehrsverbandes in der Bildungsstätte am Grenzlandmuseum. Mit dabei waren zwei, die neu in der Runde sind: der Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt, Andreas Fernkorn (CDU), sowie Duderstadts Stadtchef Thorsten Feike (FDP). Gekommen war zudem Marko Grosa (CDU), der Bürgermeister von Leinefelde-Worbis. Sein Heiligenstädter Amtskollege Thomas Spielmann (BI) musste krankheitsbedingt absagen. Reihum soll jetzt der Gastgeberstab gehen. Leinefelde-Worbis wird nächstes Jahr auf die Burg Scharfenstein bitten.

Im Mittelpunkt des 31. Treffens standen der Austausch und die Zusammenarbeit der Ober- und Untereichsfelder. Dass die gut funktioniert und Früchte trägt, unterstrichen Duderstadts Altbürgermeister Wolfgang Nolte und HVE-Chef Gerold Wucherpfennig. Letzterer hatte auch gleich eine gute Nachricht für alle: Der Verband erhält 2020 das Gütesiegel Destination Management, und da das Eichsfeld anerkanntes Reisegebiet ist, gibt es nun fünf Jahre lang eine Tourismusförderung.

Und wie es bei den Eichsfeldern üblich ist, ging es dann ums Feiern, genau gesagt um den 30. Eichsfeldtag vom 26. Bis 28. Juni in Obernfeld und Jubiläen. Ein besonderer Geburtstag soll dabei groß gefeiert werden: das 25-jährige Bestehen des Grenzlandmuseums. Die Pläne dafür müssen laut Horst Dornieden, Vorsitzender des Trägervereins, aber erst noch geschmiedet werden. Eingeweiht wurde die Einrichtung am 11. November 1995. Mit Fasching, so Nolte, habe das Datum jedoch nichts zu. Vielmehr gehe es um die Verehrung des heiligen Martin, des Schutzpatrons des Eichsfeldes. Was die Finanzierung des Museums betrifft, hat Nolte einen Wunsch an das Land Niedersachsen. Er hofft, dass Hannover es Erfurt gleichtut und das Haus unterstützt, denn zusammen mit den Ländern wäre das der Schlüssel für mögliche Unterstützungen vom Bund.

Es lebt sich gut in der „Toskana des Nordens“

Einig waren sich dann alle, dass nicht nur die Region etwas Besonderes ist, sondern auch die positive Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren und dass es sich in der „Toskana des Nordens“ bestens leben, arbeiten und erholen lässt. Doch es gibt immer Spielraum nach oben, und an dem wird gearbeitet. Der Leinefelde-Worbiser Bürgermeister Marko Grosa berichtete daher über die Whiskywelt der Burg Scharfenstein. Im Januar soll das neue Restaurant mit 40 bis 60 Plätzen eröffnet werden. Das Hotel mit 40 Betten und unter anderem großer Lobby, in das laut Grosa rund 1,2 Millionen investiert wurden und an dem die Stadt durch belegte Betten verdienen will, folgt im April. Der Stadtchef kann sich zudem gut vorstellen, dass nicht nur Firmen in der Whiskywelt ein Fass mit dem edlen Getränk einlagern, sondern auch die Eichsfeldstädte. Er sprach von der Bonda-Ranch, auf der Welt- und Landesmeisterschaften ausgetragen würden, von der Landesgartenschau 2024, für die die Pläne immer konkreter werden, über 48 Baugebiete sowie eine steigende Zahl von Bauwilligen und das 15-Millionen-Euro-Projekt Worbiser Kloster, an dem die Bauarbeiten starten.

Sein Dingelstädter Amtskollege Andreas Fernkorn nahm für seinen Bereich das Radwegekreuz, den Magneten Kanonenbahnradweg und den Kerbschen Berg, der 2020 weiter aufgewertet wird, ins Visier. Für ihn ist die Schaffung von Bauplätzen ebenfalls ein Thema. „Alle unsere Städte wachsen, und zwar entgegen den Prognosen“, erklärte er.

Gerade einmal 77 Tage im Amt ist Thorsten Feike. Auch er will eine Landesgartenschau in seine Stadt holen, 2029 zum 1100-jährigen Jubiläum Duderstadts. Das Hallenbad, der Busbahnhof und der Feuerwehrstandort sind für ihn große Herausforderungen. Der inklusive Campus wird 2020 eingeweiht. Einen Einweihungswunsch hegt derweil auch der HVE-Chef. Er würde gern den 150 Kilometer langen Leine-Rhume-Hahle-Radweg zu den Eichsfeldtagen seiner Bestimmung übergeben.