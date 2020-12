Unbekannter beschädigt Geländer bei Effelder und geflüchtet

Eine Sachbeschädigung mit Unfallflucht gab es auf dem Kanonenbahnradweg, und zwar am Wochenende, 28./29. November. Das teilte jetzt André Knobel, Mitarbeiter im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Westerwald-Obereichsfeld, mit. Der Radweg sei für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt, ausgenommen wären nur Fahrzeuge mit Sondererlaubnis.

Trotzdem, so Knobel, sei jemand mit einem Traktor, Radlader, Auto mit Anhänger oder einem ähnlichen Gefährt auf dem Weg gefahren. Im Bereich Luttergrund in der Gemarkung Effelder wurde in der Folge ein Brückengeländer zerstört. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Nach ersten Schätzungen, so André Knobel, entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die VG bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer hat am Sonnabend oder Sonntag auf dem Radweg Fahrzeuge gesehen? Eventuell wurde mit dem diesen auch Holz beziehungsweise Brennholz abtransportiert.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich an die VG Westerwald-Obereichsfeld, unter Telefon 03607/68 30, oder an die Polizei wenden.