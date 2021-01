Unternehmen spendiert Masken

Für jeden Teilnehmer der Kreistagssitzung am Mittwoch in Heiligenstadt stand auf dem jeweiligen Platz je ein Karton mit 30 OP-Masken. Die hat die Firma McAirlaid’s, ansässig in Berlingerode, spendiert. Mitgebracht hatte sie Kreistagsmitglied Horst Dornieden (CDU) aus Teistungen.

Nach neuesten Regelungen dürfen im Öffentlichen Personennahverkehr und in den Geschäften keine Stoffmasken mehr getragen werden, sondern sind FFP2-Masken oder medizinische Masken Pflicht, wie die OP-Masken. Letztere gehören nun zum Portfolio der Firma McAirlaid’s, dort seien sie auch zu haben, so Horst Dornieden. Damit man aber nicht zu viel Publikumsverkehr hat, sei man derzeit mit einer Supermarktkette, die auch in Teistungen unweit des Firmensitzes einen Standort hat, im Gespräch, um sie dort in den Verkauf zu bringen.