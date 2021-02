Unterricht wird im Eichsfeld eingeschränkt

Eichsfeld. Weil der Landkreis eine RKI-Inzidenz von 162 erreicht hat, muss der Unterricht an Eichsfelder Schulen eingeschränkt werden.

Mit 53 Corona-Neuinfektionen im Landkreis zum Donnerstagmorgen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut auf 162. Damit müssen die Eichsfelder Schulen ab Freitag den Unterricht einschränken. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Wie, das hatte der Landkreis schon am Dienstag in einer Allgemeinverfügung festgelegt. Die Lerngruppen dürfen nur noch maximal 15 Schüler betragen. Ist dabei die Betreuung aller Schüler gleichzeitig nicht möglich, kann in das Wechselmodell übergegangen werden.

Die Organisation des Unterrichtes obliegt den jeweiligen Schulleitungen, die Donnerstag durch das Schulverwaltungsamt informiert worden sind. Das gilt für alle allgemeinbildenden Schulen inklusive der Schulhorte und Internate im Kreis, genau wie für Schulen in freier Trägerschaft. Für die Klassenstufen 5 bis 6 gilt diese Regelung ab dem 1. März. Die Rückkehr zum den Regelbetrieb kann nur erfolgen, wenn der Inzidenzwert sieben Tage in Folge die 150 unterschreitet. Nachzulesen ist dies im Amtsblatt Nummer 12 oder im Netz unter www.kreis-eic.de .

Aktuell sind 479 Bewohner des Kreises infiziert. 19 werden stationär betreut, vier kämpfen mit einem schweren Verlauf. 27 weitere Personen galten Donnerstag als genesen.

Die Verteilung im Überblick: Gemeinde Niederorschel, 16; Landgemeinde Am Ohmberg, 25; Landgemeinde Sonnenstein, 11; Stadt Dingelstädt, 16; Stadt Heiligenstadt, 71; Stadt Leinefelde-Worbis, 69; VG Eichsfeld-Wipperaue, 61; VG Ershausen/Geismar, 32; VG Leinetal, 37; VG Lindenberg/Eichsfeld, 22; VG Uder, 45; VG Hanstein-Rusteberg, 21; VG Westerwald-Obereichsfeld, 49; Ohne Zuordnung, 4.