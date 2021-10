US-Schüler treffen Bundestags-Paten in Heiligenstadt

CDU-Politiker Manfred Grund (2. von links) ist in diesem Jahr Pate der US-Schüler im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms und hatte Anna Miesner (von links), Karen Brodman, Teddy Bui und Torrance Tischner in Wiesenfeld vor der Bundestagswahl in Heiligenstadt zu einer Gesprächsrunde empfangen.

Heiligenstadt. Im Rahmen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms haben bereits 40 US-Schüler ein zweites Zuhause im Eichsfeld gefunden.

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages gibt seit 1983 jedes Jahr Schülern sowie jungen Berufstätigen die Möglichkeit, mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den USA zu erleben.

Zeitgleich sind junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr zu Gast in Deutschland. 40 davon haben bisher ein zweites Zuhause im Eichsfeld gefunden. Aktuell sind das Anna Miesner in Kefferhausen, Karen Brodman in Leinefelde, Teddy Bui in Kirchgandern und Torrance Tischner in Wiesenfeld. CDU-Politiker Manfred Grund ist in diesem Jahr Pate der Schüler und hatte sie vor der Bundestagswahl in Heiligenstadt zu einer Gesprächsrunde empfangen.