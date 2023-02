Verleihung in Heiligenstadt: Herzenspreis geht an drei Gewinner

Eichsfeld. Der erste Herzenspreis für Vereine und Institute ist verliehen. Eichsfelder Geldinstitut hat schon die neue Bewerbungsphase gestartet und die Gewinnsumme erhöht

Auf den ersten drei Plätzen des Herzenspreises sind zwar keine Vereine und Institutionen aus dem Obereichsfeld gelandet, aber doch bleiben die Gewinne in der Region. Voriges Jahr hat die VR-Bank Mitte mit Hauptsitz in Duderstadt und einem Verbreitungsgebiet über das Eichsfeld hinaus erstmals den Herzenspreis ausgelobt, einen Stiftungspreis der bankeigenen Stiftung. Allein nur für die Teilnahme gab es schon eine kleine Summe.

Dass die Idee richtig gut einschlug, zeigte allein der Umstand, dass sich 125 Vereine und Institutionen beworben hatten, 37 von ihnen aus dem Eichsfeld. „Tolle Projekte und Ideen standen zur Abstimmung, an der sich mehr als 17.000 Unterstützer aus Nah und Fern beteiligt haben“, ist Florian Hartleib von der VR-Bank noch immer begeistert.

Drei Gewinner konnten sich über insgesamt 22.000 Euro freuen. Jetzt fand die feierliche Preisverleihung im Hotel am Vitalpark in Heiligenstadt statt. Den dritten Platz konnte der Förderverein der Kooperativen Gesamtschule in Gieboldehausen im Untereichsfeld für sich gewinnen. Das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro möchte der Verein in Tontechnik investieren. Den zweiten Platz belegte der Radfahrverein Stahlross Obernfeld, ebenfalls im Untereichsfeld, die ihr Preisgeld in Höhe von 7000 Euro in neue Stahlrösser für die Jugend anlegen möchten. Mit insgesamt 1314 Stimmen konnte die Kita Werrawichtel aus Bad Sooden-Allendorf den ersten Platz belegen und kann sich nun über ein Fördergeld in Höhe von 12.000 Euro freuen. Damit soll insbesondere der Turnraum der Kita mit neuen Spiel- und Turngeräten ausgestattet werden. Auch einige Projekte aus dem Eichsfeld konnten von sich überzeugen, der Verein Kuhmuhne Schönhagen und der hope Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst in Reifenstein schafften es in die Top-Zehn.

In diesem Jahr geht die Bank den nächsten Schritt und erhöht das Preisgeld des Herzenspreises auf 23.000 Euro. Neu sein wird, so Florian Hartleib, dass zehn Vereine und nicht nur drei prämiert werden. Es werde eine öffentliche Abstimmung geben, bei der jeder mitmachen kann. „Die ersten fünf Platzierungen werden anhand der gesammelten Stimmen ermittelt. Weitere fünf Preise vergeben wir durch den Entscheid einer Jury, die sich aus den Gewinnern des Herzenspreises 2022 und den Mitgliedern des Stiftungsbeirates zusammensetzt“ erklärt er. Die Bewerbungsphase ist bereits gestartet.

Mehr Informationen unter mitmachbank.de/herzenspreis