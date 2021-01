Verletzte bei Unfall – Autofahrer hinterlässt massive Schäden

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Ford Mondeo die Breitenbacher Straße in Richtung Worbis und wollte an der Anschlussstelle zur Autobahn nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen. Der 50-Jährige und die 57-jährige Fahrerin des Hyundai mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Autos wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr zwischen Breitenbach und Worbis einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Autofahrer hinterlässt massive Beschädigungen, Polizei sucht Zeugen

Erheblichen Schaden hat ein unbekannter Autofahrer am Montag in Heiligenstadt an einem geparkten VW Sharan hinterlassen. Dieser stand zwischen 11 und 15.30 Uhr auf einem Parkstreifen am Ende der Schillerstraße, angrenzend zur Petristraße. Während dieser Zeit sei das Fahrzeug beim Einparken oder Ausparken beschädigt worden, so die Polizei. Der Sharan weise Eindellungen an der linken Fahrzeugseite auf und der Außenspiegel sei beschädigt. Hinweise zum Verursacher oder dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei