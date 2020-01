Verstärkung im Hause Storm: Neuer Mitarbeiter im Literaturmuseum Heiligenstadt

Er hatte es in der Zeitung gelesen. Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ und der Stormverein, in dessen Trägerschaft sich das Haus befindet, suchte eine Bewerberin beziehungsweise einen Bewerber für ein zweijähriges wissenschaftliches Volontariat. Johannes Pilz aus Wachstedt, der im vorigen Jahr sein Masterstudium in Literaturwissenschaften an der Universität Erfurt erfolgreich beendet hatte, fügte auf der Suche nach einer seiner Ausbildung entsprechenden Arbeitsstelle eine weitere Bewerbung hinzu.

Museumsleiter Gideon Haut und Vereinsvorsitzende Monika Potrykus waren über das Interesse des Hochschulabsolventen aus dem Eichsfeld sehr erfreut und luden ihn zum Vorstellungsgespräch ein. „Bald darauf hat das Telefon geklingelt und ich erhielt eine Zusage“, erzählt Johannes Pilz, dessen Welt schon seit der Schulzeit die Literatur ist.

Bibliothekspraktika in Dingelstädt

Johannes Pilz, 1994 in Heiligenstadt geboren, besuchte das Staatliche St.-Josef-Gymnasium Dingelstädt. Von Anfang an, seit der 5. Klasse, war er Stammgast in der Schulbibliothek, verbrachte viele Freizeitstunden in der Bibliotheks-AG, machte mit, wenn es galt, Bücherausstellungen und Lesungen zu planen und durchzuführen. Als Schüler lernte er das Heiligenstädter Stormmuseum kennen.

Die Bibliothekspraktika während des Studiums hatten den zukünftigen Literaturwissenschaftler auf eigenen Wunsch in die Stadtbibliothek Dingelstädt und in die Heimatstube im selben Haus geführt. Dort war er beteiligt an Projekten für Schulklassen und Kindergartengruppen, half darüber hinaus ehrenamtlich in seiner Freizeit, wenn er gebraucht wurde.

Am 15. Januar dieses Jahres war sein erster Arbeitstag in Heiligenstadt. Da Verstärkung im Literaturmuseum nötig war, hatte sich Gideon Haut 2019 an den Thüringer Museumsverband gewandt. Zusammen mit der Thüringer Staatskanzlei ermöglicht der Verband im Rahmen seines Volontariatsprogramms eine 5-prozentige finanzielle Förderung. Ist ein Verein Träger des Museums – so wie in Heiligenstadt der Stormverein – ist sogar eine bis zu 75-prozentige Förderung möglich.

Arbeitsplan regelt Aufgaben des Volontärs

Ein Arbeitsplan regelt die Aufgaben eines Volontärs: Mitarbeit bei der wissenschaftlichen Betreuung und systematischen Erschließung der Sammlungsbestände sowie bei der Konzeption und dem Aufbau von Ausstellungen, Unterstützung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Gleich vom ersten Tag an war der 25-Jährige mitten im Museumsgeschehen.

Hinter den Formulierungen im Plan stehen konkrete Aufgaben. Da ist selbstverständlich die Storm-Forschung. Am 9. Februar wird die nächste Sonderausstellung eröffnet. Die 28. Stormtage vom 3. bis 5. Juli werden vorbereitet, die Museumspädagogik für Schulklassen, Kindergartengruppen und Familien bildet einen Schwerpunkt. Mit Viertklässlern aus der Lorenz-Kellner-Schule wird zur Projektwoche im März ein Audio-Guide erarbeitet, ein akustischer Museumsführer für individuelle Rundgänge. Im Haus ist ein Ort für Kinder geplant, mit Angeboten zum Mitmachen und lebendigem Lernen, mit einer kleinen Bühne zum Rezitieren. Der Museumsleiter und sein Volontär wollen ihre gemeinsame Vision mit Leben erfüllen: Bei Kindern die Lust an Museumsbesuchen wecken: „Wenn Kinder zu uns kommen, können sie sich selbst wie kleine Dichter fühlen.“