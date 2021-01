Verstoß gegen Corona-Anordnung

Auch in diesen Zeiten führt die Polizei Verkehrskontrollen durch. Bei diesen wurden in der Nacht von Samstag zu Sonntag mehrere Verstöße gegen die aktuelle Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus durch jugendliche Fahrzeugführer festgestellt, welche sich in der Nacht ohne triftigen Grund außerhalb der Wohnung aufhielten.

Außerdem sei bei zwei Autofahrern am Samstag ein Drogentest positiv ausgefallen: So gegen 10.30 Uhr bei einem 36-Jährigen in Kallmerode und einem 29-Jährigem um 12.15 Uhr in Heiligenstadt.