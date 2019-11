Beim Festgottesdienst in St. Alban mit Weihbischof Reinhard Hauke.

Kirchweihjubiläum Viele wirken für lebendigen Glauben in Effelder mit

Von einer lebendigen Kirchengemeinde konnte sich Weihbischof Reinhard Hauke am Sonntag ein eindrucksvolles Bild machen. Gemeinsam mit vielen Gläubigen, deren Pfarrer Dominik Trost, Abordnungen aller Ortsvereine mit Bannerträgern am Altar und musikalisch ergreifend umrahmt von der Blaskapelle Effelder, dem über fünfzigköpfigen, extra für diesen Gottesdienst gebildeten Projektchor unter Leitung von Maria Petri, Schülerinnen mit Gitarren und Querflöten, sowie Orgelklängen von der Empore, feierte er anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der im Volksmund Eichsfelder Doms genannten Sankt-Albanus-Kirche das Pontifikalamt.

In seiner Festpredigt lobte Hauke das Engagement der Effelderschen Kirchengemeinde. Durch das Füreinander-Da-Sein bleibe der Glaube lebendig, betonte er. „Viele engagieren sich ehrenamtlich, dass die Kirche hier in Effelder lebendig bleibt“, sagte er und zählte auf: „Ministranten, Fahnenträger, Chor und Bläser.“Pfarrer Trost dankte noch all jenen, die jahraus jahrein für Blumenschmuck sorgen.

Vorgängerkirche durch Blitzschlag zerstört

Ein Kirchenneubau war notwendig geworden, nachdem die barocke Kirche auf dem Effelderschen Kirchberg 1891 durch Blitzschlag zerstört worden war. In Bezug auf die in nur vier Jahren erbaute und am 6. November 1894 eingeweihte neugotische Hallenkirche sagte Hauke: „Um die Beziehung zu Gott zum Ausdruck zu bringen, dafür haben wir dieses Haus.“

„Dein ist dies Haus und dein ist das Wort“, antwortete ihm der Projektchor im Refrain des gleichnamigen Liedes. Und passend zum Eichsfelder Dom, der nach Beendigung der Dachsanierung Ende 2017 in edlem Kupfer-Rot in die Ferne schaut: „Ein Haus voll Glorie schauet über alle Land.“