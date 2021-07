Vorderrad abgerissen, gegen Leitplanke geschleudert: Zwei Menschen bei Unfällen im Eichsfeld verletzt

Niederorschel/Hohengandern. Im Eichsfeld hat es gleich mehrfach gekracht: Zum einen gab es einen Unfall auf der Landstraße Hüpstedt und Breitenworbis, zum anderen landete ein Renault bei Hohengandern im Straßengraben.

Ein junger Mann wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 18-jährige Fahrer war gegen 6.15 Uhr mit seinem Golf auf der Landstraße 1015 von Hüpstedt in Richtung Breitenworbis unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Niederorschel/Rüdigershagen kam der Golf aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenspur, teilt die Polizei mit.

Ein im Gegenverkehr fahrender Mercedes Kleintransporter habe noch versucht auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen mit jeweils mit der linken Vorderfront zusammen. Durch den Aufprall riss das linke Vorderrad des VW ab. Der Golf schleuderte gegen die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Um 180 Grad gedreht kam der Wagen dann zum Stillstand. Der 18-jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsflüssigkeit des VW Golfs abbinden und beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niederorschel, Rüdigershagen und Deuna. Der 29-jährige Fahrer des Kleintransportes blieb unverletzt.

Wenige Stunden zuvor war eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B80 zwischen Witzenhausen und Hohengandern verletzt worden. Gegen 23.50 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau mit einem Renault in eine langgezogene Rechtskurve in Richtung Hohengandern. Dabei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Renault kam auf dem rechten Seitenstreifen, triftete dann nach links in den linken Straßengraben und überschlug sich.

Die 24-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle aus und die Strecke war während der Bergung des Fahrzeuges kurzzeitig komplett gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Hohengandern und Bornhagen.