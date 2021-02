Schnelle Boliden begeistern in den vergangenen Jahren die Motorsportfans beim Ibergrennen in Heiligenstadt.

Vorsichtige Planungen für das Ibergrennen in Heiligenstadt

Eine Jahreshauptversammlung wie in all den Jahren gewohnt, ist auch beim Heiligenstädter Motorsportclub im ADAC nicht möglich. „Was aber in diesem Fall nichts macht“, sagt Vorsitzender René Raub. Gerade weil nicht viel Bilanz zu ziehen sei und auch keine Vorstandswahlen anstehen, sehe der Vorstand kein Problem. Das gehe mit dem Vereinsrecht konform.