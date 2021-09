Vortrag über den heiligen Josef in Hüpstedt

Hüpstedt. Am Dienstag geht es um den Schutzpatron der Arbeiter.

Der heilige Josef wird unter anderem als Schutzpatron der Arbeiter verehrt. Sein Festtag ist am Tag der Arbeit. „In der DDR gab es den ‚Held der Arbeit‘, doch auch der Heilige war ein Held bei seiner Arbeit. Von ihm können wir viel über die Bedeutung und den Wert der Arbeit lernen“, sagt Pfarrer Günter Christoph Haase. Er lädt am 14. September, 19.30 Uhr, zu einem Vortrag in die Hüpstedter Kirche ein.

Referent ist Michael Moos. 1977 in Erfurt geboren, studierte er Biologie und promovierte in Jena. 2010 konvertierte Moos aus der evangelischen in die katholische Kirche. Von 2014 bis 2016 absolvierte er die Ausbildung zum Katechisten. Seit 2020 entwickelt er ein Glaubensprogramm für Männer.