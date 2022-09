Wartungsarbeiten im Heidkopftunnel

Arenshausen. Vollsperrungen in der kommenden Woche.

Die technische Ausstattung des Heidkopftunnels wird von Dienstag, 27. September, zu Mittwoch, 28. September, sowie von Mittwoch, 28. September, zu Donnerstag, 29. September, jeweils in den Abend- und Nachtstunden gewartet. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordwest mit.

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sei von 19 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Friedland die Nordröhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke U 58 führe von der Anschlussstelle Arenshausen über die B 80, die B 27 und an der Anschlussstelle Friedland wieder auf die A 38 in Richtung Göttingen.

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, heißt es weiter, ist von 19 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedland und Arenshausen die Südröhre in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke U 85 führt von der Anschlussstelle Friedland über die B 27, die B 80 und an der Anschlussstelle Arenshausen wieder auf die A 38 in Richtung Halle/Leipzig.

Die Außenstelle Bad Gandersheim bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken und um Verständnis für die Einschränkungen.